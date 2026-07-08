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Los primeros 700 coches de MG llegan a Ferrol: así comienza el gran proyecto europeo de SAIC

La llegada esta mañana de los primeros vehículos al puerto de Ferrolterra supone un paso clave para el proyecto industrial del grupo chino en Galicia, que aspira a generar 2.300 empleos

Desembarco de vehículos MG que la empresa SAIC trae al puerto de Ferrol.

Desembarco de vehículos MG que la empresa SAIC trae al puerto de Ferrol. / Kiko Delgado /EFE

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Iria D. Pombo

Santiago

El puerto exterior de Ferrol recibió en la mañana de este miércoles los primeros vehículos de MG vinculados al proyecto industrial que el grupo chino SAIC desarrollará en Galicia. El buque portavehículos Anji Forever atracó a las 07.15 horas tras completar una travesía de más de un mes desde China con más de 700 automóviles a bordo.

La maniobra de atraque se realizó sin incidencias con el apoyo de dos remolcadores y, a lo largo de la jornada, está previsto que comiencen las labores de descarga de los vehículos. Las unidades serán trasladadas a una campa logística de unos 19.000 metros cuadrados antes de su distribución por carretera a la red de concesionarios de MG en todo el Estado.

Desembarco de los coches de SAIC en Ferrol, esta mañana.

Desembarco de los coches de SAIC en Ferrol, esta mañana. / Kiko Delgado /EFE

El desembarco de estos primeros vehículos supone un nuevo paso en el proyecto industrial que el fabricante chino impulsa en Galicia. La iniciativa contempla la construcción de una planta en Caneliñas, junto al puerto exterior de Ferrol, y un centro productivo en As Pontes, que se ubicará en las antiguas instalaciones de Einsa, adquiridas recientemente por la Xunta. El plan también contempla el desarrollo de una zona de apoyo empresarial en la parroquia rural ferrolana de Mandiá, cercana a la rada exterior, y aspira a generar hasta 2.300 empleos y completar la producción de unos 120.000 vehículos al año

Además, la escala de este buque servirá también para comprobar la capacidad operativa y logística del puerto exterior de Ferrol de cara al futuro proyecto industrial de la compañía. Está previsto que la llegada del portavehículos sea recibida en un acto institucional al que asistirá el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

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Botado en 2025, el Anji Forever es un portavehículos de 228 metros de eslora y 38 metros de manga. Navega bajo bandera de Liberia y forma parte de una nueva generación de buques con preinstalación para utilizar metanol como combustible alternativo de bajas emisiones. La embarcación está operada por Anji Logistics, empresa del grupo SAIC.

Fuente: El Correo Gallego

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