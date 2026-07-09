Apicultores gallegos alertan de una presión «extrema» de la velutina sobre las colmenas y los frutales

La Agrupación Apícola de Galicia alerta de una campaña especialmente preocupante por la presión de la vespa velutina sobre las colmenas y los frutales. Según trasladan desde el sector, en muchos colmenares se están observando «entre 13 y 20 avispas asiáticas por colmena», una presencia que bloquea la actividad normal de las abejas e impide que salgan a recolectar néctar, polen o agua. Así lo pone de manifiesto la veterinaria gallega y presidenta del Consello Regulador de la IXP Mel de Galicia, Esther Ordóñez.

La situación, advierten, debilita gravemente a las colonias. Las abejas necesitan agua no solo para alimentarse, sino también para regular la temperatura interior de la colmena en episodios de calor. Si no pueden salir y el apicultor no aporta alimento o agua, las colmenas pueden acabar muriendo de hambre o de sed.

«Cada apicultor intenta defenderse como puede», señalan, con trampas artesanales, arpas eléctricas u otros sistemas para reducir la presión de la velutina.

Una trampa para velutina instalada en un árbol frutal. / Fdv

El problema no se limita a los apiarios. La Agrupación Apícola advierte también de una alta presencia de velutinas en árboles frutales, especialmente ciruelos y perales, donde acuden atraídas por la fruta madura o dañada. Hasta ahora, esos azúcares eran aprovechados también por las abejas, pero este año muchas de ellas son capturadas por las avispas en las propias flores o sobre la fruta.

Precaución al recoger la fruta

Por ello, el colectivo pide a la población que extreme la precaución al recoger fruta.

Aunque a simple vista pueda parecer que no hay avispas, pueden estar ocultas en la parte posterior de la pieza o entre las ramas, con el consiguiente riesgo de picadura. Así lo testimonia también Esther Ordóñez a través de un vídeo que muestra a la avispa asiática comiendo desde el interior la fruta, como horadándola desde dentro.

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La entidad insiste en que la expansión de la velutina es ya un problema ambiental, productivo, además del ya conocido, de seguridad ciudadana.