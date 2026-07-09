La avería de Adif entre Ourense y Santiago dañó otros tres trenes de Renfe

El corte ferroviario que ha dejado a cerca de 2.000 viajeros varados en Galicia ha provocado también daños materiales en la flota de Renfe. La avería de un tren Avlo en la línea entre Santiago de Compostela y Ourense, concretamente a su paso por O Irixo, se debió por una incidencia en la infraestructura que gestiona Adif.

Así lo apuntan fuentes de la compañía pública quienes indican que un elemento de la catenaria «se encontraba defectuoso», anomalía que provocó daños en el pantógrafo del citado convoy. En ese momento, alrededor de las 10.35 horas, generó la falta de tensión que obligó a detener la circulación en la línea de Alta Velocidad que comunica el Eje Atlántico con Ourense y el resto de España.

Tras una primera evaluación en el Avril detenido en medio del viaje Renfe ha revisado dos trenes que circularon con anterioridad a ese Avlo y «ha podido comprobar que existen daños en los pantógrafos, por lo que ha tenido que sustituirlos», explican. Al mismo tiempo, se han localizado daños en un Avant que circuló por la misma línea en las últimas horas, lo que refuerza la tesis de un problema en la infraestructura y no el material rodante.

Desde la operadora pública han trasladado al gestor los problemas mientras continúan las comprobaciones y ha puesto en marcha un operativo para intentar paliar las «importantes demoras», de hasta 4 horas en el caso del AVE 4515 entre Chamartín y Urzáiz, registradas este miércoles.

«Renfe ha ido estableciendo operativas en función de las opciones disponibles y de la evolución de la incidencia para facilitar la movilidad de los viajeros, como transbordos por carretera o reubicaciones en otras circulaciones», justifican. Al mismo tiempo se han habilitado los cambios y anulaciones sin coste para aquellos viajeros que prefieran no realizar el viaje.

Desde la compañía han reiterado sus disculpas ante el enésimo incidente que afecta a la línea gallega, una de las más nuevas de toda la red estatal. Al mismo tiempo, señalan la imposibilidad de contratar autobuses para dar cabida a todos los pasajeros afectados, ya que cada convoy tiene capacidad para más de 500 personas.

La Xunta exige explicaciones

El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, considera «inaudita» la situación padecida por los gallegos ante los constantes atraso, paralizaciones y cortes en las comunicaciones entre Galicia y Madrid por Alta Velocidad. En ese sentido lamentó que «prácticamente todas las semanas se registra alguna incidencia», algo que contribuye al aumento de la desconfianza de los viajeros.

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Así, reclamó información al Gobierno central sobre la situación real de las infraestructuras ferroviarias y que se explique si existe algún problema que justifique estos continuos cortes. A su vez, desde la Xunta reclaman que el Gobierno central adopte medidas urgentes para reforzar el servicio y garantizar la calidad del mismo. Renfe lanzó hace unos meses la idea de constituir una filial con autocares que puedan ejercer de retén para este tipo de incidencias.