¿Por qué solo ha colgado el cartel de completo Medicina? La CiUG alega eficacia

Parte del alumnado que superó la PAU de junio, la más polémica de los últimos años por denuncias de profesorado de instituto de «errores» o desajustes de las directrices en materias como Historia de España y Dibujo Técnico, está estos días inscribiéndose en la titulación que cursará durante los próximos años en el sistema universitario gallego. La CiUG dio a conocer este martes las notas de corte que dirimen quiénes están convocados para matricularse en el primer plazo y el mismo listado indica que Medicina es la primera en colgar el cartel de completo.

Hace un año, con el primer llamamiento, casi setenta titulaciones cubrían la totalidad de su aforo y lo habitual, en ejercicios previos, es que sean decenas de carreras las que agoten sus vacantes con la primera llamada. Sin embargo, esta vez es un único título y tiene una explicación: «mejorar» el procedimiento de adjudicación.

Un efecto de arrastre

Según explican desde la CiUG, la decisión, tomada por los delegados en la entidad de los tres rectores, se adoptó debido a que el cierre de Medicina «incide en la matrícula de otros grados», de modo que se ha considerado que «podía ser útil realizarlo en la primera llamada».

Desde la CiUG explicaron en otras ocasiones que Medicina tiene un efecto de arrastre sobre el resto de titulaciones sanitarias, que no se cierran hasta que se cierra esta. Además, hay que tener en cuenta que los estudiantes con notas elevadas suelen preinscribirse en varias comunidades para incrementar sus opciones de éxito y después eligen la que mejor les conviene y se dan de baja.

Desde el organismo que tiene encomendada la gestión de las pruebas de acceso a la universidad y la admisión a los campus gallegos, defienden que «en el caso de las restantes titulaciones», la CiUG considera que «no se percibe una urgencia y, por lo tanto, para una mejor adjudicación de las plazas, la CiUG prefiere mantener abierto el proceso e ir completando la matrícula del resto de las titulaciones en los siguientes llamamientos».