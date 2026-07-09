Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Se dispara la venta de aires acondicionadosLlega SAICEl Dépor endurece condiciones a MarathonBlues respondeAsí juega Bright EdeLicencia para reformar la Torre de Marathon
instagramlinkedin

Usos del litoral

El Gobierno rechaza paralizar la tramitación del nuevo Reglamento de Costas

Galicia y otras ocho autonomías acusan al Gobierno de «desprecio» por rechazar la suspensión reclamada por las comunidades autónomas

Edificio Siemens (Vigo), incluido en el catálogo Bien cultural en el litoral

Edificio Siemens (Vigo), incluido en el catálogo Bien cultural en el litoral / Marta G. Brea

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

R. S.

Santiago

El Gobierno central rechazó este miércoles suspender la tramitación de la reforma del Reglamento General de Costas, tal y como reclamaban Galicia y otras ocho comunidades y ciudades autónomas, y abrió un nuevo frente con los territorios que reivindican competencias sobre la gestión del litoral. La petición fue planteada en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, convocada de forma monográfica para abordar el proyecto de real decreto impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica.

La propuesta, promovida por Galicia y respaldada por la Comunidad Valenciana, Andalucía, La Rioja, Cantabria, Madrid, Murcia, Ceuta y Baleares, pedía paralizar de forma cautelar la tramitación del reglamento y abrir antes una reforma de la Ley de Costas desde el consenso. Sin embargo, el Ministerio se negó a someterla a votación con el argumento de que no se puede votar un proyecto en el seno de este órgano.

La Xunta sostiene que lo que se reclamaba no era votar el texto del reglamento, sino que la Conferencia Sectorial se pronunciase sobre una resolución para exigir que cualquier cambio normativo respete las competencias autonómicas en autorizaciones y concesiones sobre el dominio público marítimo-terrestre. Para el Gobierno gallego, la reunión terminó sin avances, sin concreciones y sin compromisos, lo que interpreta como una nueva muestra de «desprecio» hacia las comunidades costeras.

La secretaria xeral técnica de la Consellería de Medio Ambiente, Carmen Bouso, intervino en nombre de la conselleira para advertir de que la reforma, en los términos planteados, supone un «atropello» a las competencias reconocidas en el Estatuto y avaladas por el Tribunal Constitucional en la sentencia sobre la Lei do Litoral de Galicia.

Galicia acusa además al Ejecutivo central de utilizar como argumento el expediente abierto por la Comisión Europea contra España por la transposición de la directiva de servicios en el litoral para introducir cambios de forma unilateral. Las comunidades alertan de que el nuevo reglamento puede generar inseguridad jurídica, especialmente en materia de concesiones, y reprochan que no se prevean fondos para posibles indemnizaciones a titulares afectados.

Noticias relacionadas y más

Los gobiernos autonómicos reclamaron que sus alegaciones sean incorporadas al proyecto definitivo y trasladadas a Bruselas. La Xunta lamenta que el Ministerio lleve años negociando con la Comisión Europea «de espaldas» a las comunidades y que la reunión concluyese sin garantías de que sus demandas vayan a ser atendidas.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: Faro de Vigo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La imagen más discreta de García Ortiz: emocionado y en segunda fila en la toma de posesión de su esposa
  2. Declarado un incendio forestal en el parque natural Fragas do Eume
  3. Boom sin freno: Galicia duplica la oferta vacacional y el piso turístico es el dueño del verano
  4. Galicia triplica en cinco años las fincas en manos de la Xunta por el abandono del rural
  5. Vertidos en las rías gallegas: la brecha norte-sur parte en dos el mapa de la contaminación
  6. El alquiler de tierras cuesta en Galicia 118 euros por hectárea y 44 por parcela
  7. El tiempo en A Coruña: pocas nubes en el cielo tras las brumas matinales
  8. Galicia detecta más vertidos que nunca en sus rías, pero la contaminación cae a mínimos en cinco años

La PAU competencial, que en teoría se aplica desde el pasado año, es solo un «decorado»

La PAU competencial, que en teoría se aplica desde el pasado año, es solo un «decorado»

La Xunta pide al Gobierno que retire su proyecto para implantar dispositivos acústicos que disuadan a marsopas

La Xunta pide al Gobierno que retire su proyecto para implantar dispositivos acústicos que disuadan a marsopas

El Gobierno rechaza paralizar la tramitación del nuevo Reglamento de Costas

¿Por qué solo ha colgado el cartel de completo Medicina? La CiUG alega eficacia

¿Por qué solo ha colgado el cartel de completo Medicina? La CiUG alega eficacia

La reina Sofía visita las zonas afectadas por los incendios forestales de Rubiá y O Courel

La reina Sofía visita las zonas afectadas por los incendios forestales de Rubiá y O Courel

Xosé Neira Vilas, "construtor do noso imaxinario colectivo", Letras Galegas 2027

Xosé Neira Vilas, "construtor do noso imaxinario colectivo", Letras Galegas 2027

Rueda compromete 1.800 nuevas plazas públicas en residencias de mayores en un nuevo plan que se desarrollará a partir de septiembre

Los primeros 700 coches de MG llegan a Ferrol: así comienza el gran proyecto europeo de SAIC

Los primeros 700 coches de MG llegan a Ferrol: así comienza el gran proyecto europeo de SAIC
Tracking Pixel Contents