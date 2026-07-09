La circulación ferroviaria entre Galicia y Madrid se restablece con normalidad: "Hemos llegado a Santiago sin incidencias ni retrasos"

Los trabajos para reparar la avería en la línea de alta velocidad ferroviaria entre Santiago y Ourense que en la mañana de este miércoles dejó a miles de pasajeros afectados podrán provocar retrasos en la circulación en el tramo Santiago-Ourense a lo largo de este jueves. Así lo ha advertido Adif, que informa de que las labores de reparación motivan que la circulación entre Ourense y O Irixo se tengan que realizar por vía única. De este modo, los trenes AVE, Avlo, Alvia, Avant y Regionales pueden registrar demoras de 20 minutos al paso por el punto afectado.

Adif también ha informado de que esta incidencia ha provocado que los dos primeros trenes de la mañana entre Ourense y Santiago fuesen cancelados y se ofreciese un servicio alternativo por carretera. En concreto, se trató de un tren con salida de la capital gallega las 6,48 horas y de otro que salía de Ourense a las 6,55 horas. No obstante, pasajeros en la estación Intermodal de Santiago señalan que no han sido informados sobre estos posibles retrasos. Varias personas que llegaron hoy a Compostela sobre las 10 de la mañana procedentes de Madrid aseguran que "el viaje se ha desarrollado sin incidencias ni retrasos, a diferencia de otros días", relatan María Pilar y Analía, dos jóvenes que pusieron rumbo a Galicia en torno a las 07.00 horas de esta mañana.

"He tenido que dormir en la casa de mi familia en Puebla de Sanabria"

En este mismo tren pero en la Puebla de Sanabria (Zamora) embarcó Maribel, originaria de Vilagarcía. Tendría que haberlo hecho ayer. "Tenía el billete este miércoles, pero el tren no venía, aunque seguía anunciado en el panel de anuncios que vendría con demora", indica esta afectada por la incidencia de este miércoles. "En la estación de Puebla de Sanabria, como veíamos que pasaban las horas y el tren no venía, los viajeros preguntamos al personal de Renfe si podíamos anular ese billete, y así hicimos", continúa. "No se sabía nada".

En esa terminal cercana a Porta de Galicia no hay cobertura, por lo que la cancelación de los tickets y la compra de los siguientes tuvo que ser a la vieja usanza. "Hoy el problema estaba resuelto, todo con normalidad, todo perfecto", asegura aliviada. Sin embargo, como tenía unas vacaciones planeadas en Compostela, tuvo que hacer noche allí. "He tenido que dormir en la casa de mi familia en Puebla de Sanabria", explica.

Comunicado de Adif

"Tras la incidencia en la catenaria registrada ayer (por este miércoles) en las inmediaciones de Ourense, y que provocó la avería en el pantogrago de un tren Avlo, esta noche se ha conseguido retirar el tren averiado para posteriormente poder acceder a la infraestructura dañada. Debido a la necesidad de mantener la circulación de los últimos trenes comerciales procedentes de Madrid, los trabajos de reparación tuvieron que realizarse durante toda la noche", indica el comunicado difundido por Adif.

"Una vez retirado el tren averiado, fue necesario restituir temporalmente la tensión en una de las vías para permitir el paso de los últimos servicios y volver a cortarla posteriormente para continuar con las reparaciones. Esta operativa, unida a la complejidad técnica de la avería, ha impedido completar al 100% los trabajos de reparación durante la noche, pero sí que se va a poder mejorar la circulación respecto a la jornada del miércoles, aunque podrían producirse demoras", añade.

La incidencia registrada este miércoles, que obligó a limitar la circulación de trenes a la altura de O Irixo tras una incidencia pantógrafo-catenaria que afectó a la infraestructura, se suma a una extensa lista de problemas que han condicionado el servicio ferroviario en Galicia desde comienzos de año. En poco más de seis meses, la red gallega ha acumulado episodios de muy distinta naturaleza, y los medios de comunicación han informado sobre averías en la catenaria, incidencias en trenes, problemas derivados de las borrascas, cancelaciones de servicios por huelgas de los trabajadores y cortes programados por obras. En algunos casos, las incidencias provocaron retrasos de varias horas. En otros, fue necesario organizar transbordos por carretera o suspender temporalmente la circulación.

Fuente: El Correo Gallego