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Reconocimiento

O Encontro da Toxa premia a Antonio Fontenla como Empresario Gallego del Año

La distinción, impulsada por Cesuga, reconoce su trayectoria y contribución al desarrollo empresarial gallego

Antonio Fontenla.

Antonio Fontenla. / FDV

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R. S.

Santiago

O Encontro da Toxa 2026 reconocerá al presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Antonio Fontenla, con el Premio Empresario Gallego del Año, una distinción que se entregará el próximo viernes 17 de julio en el Gran Hotel La Toja, como cierre de la quinta edición de este foro impulsado por CESUGA.

El galardón distingue la trayectoria de Fontenla y su contribución al desarrollo del tejido empresarial gallego. Nacido en A Coruña en 1943, Fontenla fue presidente de la CEG desde 2001 hasta el 2013 y de la Confederación de Empresarios de A Coruña desde el año 2000. Además, desarrolla su actividad empresarial al frente de Aparfont, Hidroeléctrica del Arnoya y Gespifont, con presencia también en sociedades vinculadas a las energías renovables, parques eólicos y minicentrales.

Su trayectoria incluye responsabilidades de ámbito internacional, entre ellas la presidencia de la Confederación Europea de la Construcción, cargo que ocupó como primer empresario español y en el que fue el único en repetir durante dos mandatos consecutivos.

El Premio Empresario Gallego del Año, entregado anualmente en el marco de O Encontro, se ha consolidado como una de las distinciones de referencia del ámbito económico gallego. En ediciones anteriores recayó en la Confederación de Empresarios de Galicia, José Sierra Fernández, Blanca García Montenegro y José García Costas.

La quinta edición de O Encontro da Toxa se celebrará los días 16 y 17 de julio bajo el lema «Galicia ante una nueva realidad» y reunirá a empresas, instituciones y representantes del ámbito académico para analizar los retos de la competitividad en un escenario global marcado por nuevas tensiones, alianzas y una aceleración tecnológica creciente.

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El programa incluirá mesas sobre innovación aplicada a los hábitos de consumo, atracción y retención de talento joven, liderazgo tecnológico, relevo empresarial, descarbonización e inteligencia artificial. También acogerá la cuarta edición del Premio Arquitectura en Madera, que reconoce proyectos que apuestan por este material desde la sostenibilidad, la innovación y la calidad arquitectónica.

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Fuente: Faro de Vigo

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