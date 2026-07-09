Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Se dispara la venta de aires acondicionadosLlega SAICEl Dépor endurece condiciones a MarathonBlues respondeAsí juega Bright EdeLicencia para reformar la Torre de Marathon
instagramlinkedin

Violación

El PPdeG impulsará reformas legales para impedir que condenados por delitos sexuales contra menores vuelvan a la docencia

El Partido Popular presentará, a raíz del caso Xabier Ron, propuestas a nivel estatal y gallego para impedir por ley que los sentenciados por abusos a menores trabajen en ámbitos educativos

Reunión de la comisión de Educación del PPdeG.

Reunión de la comisión de Educación del PPdeG. / FDV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

R. S.

Santiago

El PPdeG impulsará una batería de iniciativas legales, tanto a nivel autonómico como estatal, para impedir que personas condenadas por delitos sexuales contra menores puedan volver a ejercer la docencia. Así lo han anunciado este jueves la secretaria xeral del partido, Paula Prado, y el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez. Durante una reunión extraordinaria de la comisión de Educación del partido, el conselleiro ha calificado de «absolutamente despreciable y repugnante» la situación generada tras la sentencia firme contra el exdiputado Xabier Ron por abuso de menores.

En concreto, la sede compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña condenó a nueve años y medio de prisión al que fuera diputado autonómico del grupo Alternativa Galega de Esquerda (AGE), Xabier Ron, por agredir sexualmente de forma continuada a una niña de 12 años de la que había sido profesor.

«Desde el primer momento nos pareció una situación absolutamente despreciable, absolutamente repugnante y planteamos algo que es de sentido común, que una persona con estas características nunca más pueda estar en un aula educativa, dentro del espacio público y, menos aún, en contacto con menores», ha subrayado el conselleiro en declaraciones a los medios.

Según ha explicado, el Gobierno gallego está evaluando diversas vías jurídicas y administrativas para articular medidas que imposibiliten que personas de esta «calaña» tengan presencia en las aulas, ya sea en centros públicos, concertados o privados.

Por su parte, Prado ha denunciado que el análisis jurídico actual demuestra que «no hay herramientas suficientes» para evitar que estas personas retomen el contacto con menores una vez cumplida su condena y cancelados sus antecedentes.

Prado ha lanzado una dura crítica política, señalando que casos como los de Xabier Ron, Martiño Ramos o Rosendo Fernández tienen en común su vinculación con la «izquierda radical, el independentismo y la izquierda en general».

En este sentido, ha afeado al BNG su «falta de pronunciamiento» y también ha aprovechado para cuestionar directamente a la vicepresidenta Yolanda Díaz por los procesos de «selección de personal» en su entorno político, dado que Ron fue su «mano derecha» en Alternativa Galega de Esquerda.

Para atajar esta situación, el PPdeG ha anunciado que instará al Gobierno gallego a realizar todas las modificaciones legislativas que entren dentro de su competencia autonómica.

Asimismo, se presentarán propuestas a nivel estatal para modificar el marco legal nacional, ya que consideran «fundamental» impedir por ley que estas personas vuelvan a trabajar en centros docentes, campamentos o como monitores de tiempo libre.

Noticias relacionadas

Con todo, el conselleiro ha insistido en que se solicitarán informes detallados para que «todo el peso de la ley» cargue sobre este tipo de perfiles y que existan mecanismos de actuación inmediata en el futuro.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: Faro de Vigo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La imagen más discreta de García Ortiz: emocionado y en segunda fila en la toma de posesión de su esposa
  2. Declarado un incendio forestal en el parque natural Fragas do Eume
  3. Boom sin freno: Galicia duplica la oferta vacacional y el piso turístico es el dueño del verano
  4. Galicia triplica en cinco años las fincas en manos de la Xunta por el abandono del rural
  5. Vertidos en las rías gallegas: la brecha norte-sur parte en dos el mapa de la contaminación
  6. El alquiler de tierras cuesta en Galicia 118 euros por hectárea y 44 por parcela
  7. El tiempo en A Coruña: pocas nubes en el cielo tras las brumas matinales
  8. Galicia detecta más vertidos que nunca en sus rías, pero la contaminación cae a mínimos en cinco años

Contas alerta de que las viviendas turísticas apenas pagan la tasa por pernoctar y ve margen para recaudar más

Contas alerta de que las viviendas turísticas apenas pagan la tasa por pernoctar y ve margen para recaudar más

La matrícula casi gratis no llega al máster en las universidades gallegas: el posgrado costará hasta 835 euros en primera matrícula

La matrícula casi gratis no llega al máster en las universidades gallegas: el posgrado costará hasta 835 euros en primera matrícula

El PPdeG impulsará reformas legales para impedir que condenados por delitos sexuales contra menores vuelvan a la docencia

Xunta y sindicatos educativos sellan el pacto para bajar las ratios en ESO y Bachillerato , con el que cierran las mejoras acordadas

Xunta y sindicatos educativos sellan el pacto para bajar las ratios en ESO y Bachillerato , con el que cierran las mejoras acordadas

Las universidades públicas gallegas ofertarán el próximo curso más de 19.000 plazas entre grados, másteres y doctorados

Las universidades públicas gallegas ofertarán el próximo curso más de 19.000 plazas entre grados, másteres y doctorados

Matrícula gratis, pero no recibo cero: las familias pagarán solo 35 euros al entrar en las universidades gallegas

Matrícula gratis, pero no recibo cero: las familias pagarán solo 35 euros al entrar en las universidades gallegas

Santalices aborda el uso de la IA en la actividad parlamentaria en una sesión con sus homólogos en el Senado

Santalices aborda el uso de la IA en la actividad parlamentaria en una sesión con sus homólogos en el Senado

Apicultores gallegos alertan de una presión «extrema» de la velutina sobre las colmenas y los frutales

Tracking Pixel Contents