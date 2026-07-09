Santalices aborda el uso de la IA en la actividad parlamentaria en una sesión con sus homólogos en el Senado

El Senado acoge este jueves la Conferencia de Presidentes y Presidentas de Parlamentos Autonómicos en una sesión en la que se prevé abordar la incorporación de la Inteligencia Artificial (IA) en el día a día de los trabajos parlamentarios de las instituciones legislativas regionales. Entre los presentes, el presidente de la Cámara gallega, Miguel Santalices, que estará acompañado de sus homólogos en Murcia, Canarias, Andalucía, Asturias, Cantabria, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid y Castilla y León.

Tras ser recibidos por el presidente del Senado, Pedro Rollán, los asistentes, junto a la presidenta de la Asamblea de Murcia y de la COPREPA, Visitación Martínez, se realizarán una fotografía institucional con las banderas autonómicas en una de las entradas a la sede de la Cámara Alta. Precisamente, el Senado ha sido la primera institución legislativa española en aprobar directrices de uso de la Inteligencia Artificial a nivel interno.

Durante el pasado mes de febrero, la Mesa del Senado aprobó estas directrices, en las que se impulsa la utilización de la IA por parte de los senadores en el ejercicio de sus funciones parlamentarias, con principios éticos y jurídicos como la supervisión humana o la privacidad. Estas instrucciones, que se aplican a senadores y a todo el personal que presta sus servicios en la Cámara Alta, buscan favorecer e impulsar la utilización de la IA en el Senado y establecen los principios éticos y jurídicos para su buen uso.

Uno de los retos que abordarán los Parlamentos autonómicos en esta reunión será la información secreta. En este contexto, el Senado dará cuenta de su experiencia para que bajo «ninguna circunstancia» se introduzca en un sistema de IA información sujeta a secreto parlamentario.

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Una de las directrices del Senado para regular el uso de la IA dice que la información sujeta a reserva parlamentaria por no ser aún pública, o la protegida por propiedad intelectual o industrial, no se introducirá en sistemas de Inteligencia Artificial públicos, y solo se incluirá en sistemas de IA autorizados por el Senado que funcionen con información que no sea de carácter público cuando ello resulte estrictamente necesario, previa consulta a la persona superior jerárquica correspondiente.

Fuente: El Correo Gallego