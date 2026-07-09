Xunta y sindicatos educativos sellan el pacto para bajar las ratios en ESO y Bachillerato , con el que cierran las mejoras acordadas

Si hace unas semanas varios sindicatos educativos —CC OO, Anpe, UGT y CSIF— firmaban el acuerdo para la reducción del horario lectivo del profesorado en la ESO y para la asignación de más recursos de atención a la diversidad a partir del próximo curso, el pacto de medidas que las dos partes consideran «mejoras» se completó este jueves con la firma de una mejora en las ratios en ESO y Bachillerato, que se sumarían a las ya registradas en otras etapas y que comenzaron a aplicarse en septiembre de 2024.

El acuerdo hoy, del que vuelve a desmarcarse la CIG, el sindicato mayoritario en educación, forma parte de la línea de diálogo abierta en 2023 y que «ha propiciado numerosos frutos desde entonces en beneficio de la enseñanza gallega», defienden desde la Administración autonómica.

La Consellería de Educación incide asimismo en que estos acuerdos suponen avanzar en una «hoja de ruta propia», situando al sistema educativo gallego «a la cabeza en España con las mejores ratios de alumnos por aula». Conforme a las nuevas condiciones acordadas entre la Xunta y los sindicatos educativos firmantes, en la ESO el máximo será de 25 estudiantes, medida que se aplicaría a partir de septiembre de 2028, frente a los 30 vigentes en la actualidad «en el conjunto de España». Año a año, se irán cubriendo progresivamente los cursos que conforman la etapa. En lo que respecta al Bachillerato, el máximo será de 30 frente a los 35 estatales. Según la Xunta, en Galicia esta cifra ya tiene un dato «mejor», con 33.

Novedades en septiembre

El curso arrancará en septiembre completando la reducción de ratios de 25 a 20 alumnos en toda la etapa de Infantil. Dentro de un año arrancaría el mismo proceso en Primaria, con las mismas cifras, de 25 a 20. Y sería al año siguiente cuando se emprendería la rebaja en Secundaria.

Según la Xunta, con la reducción de ratios en Secundaria «queda cerrado el nuevo paquete de mejoras en la enseñanza que amplían e intensifican el alcance de las medidas del Acuerdo de 2023 enfocadas a blindar la calidad del sistema educativo gallego» y que abarca tres puntos: los dos sellados hace unas semanas para reforzar la atención a la diversidad (con la contratación o consolidación de 400 profesionales) y las condiciones del trabajo del profesorado de ESO, Bachillerato, FP y Régimen Especial (como ya se había hecho antes con el de Infantil y Primaria) para un «mejor servicio al alumnado», y un tercer punto, de reducción de ratios, ratificado ahora.

Fuente: Faro de Vigo