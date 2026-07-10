Galicia captó 87 millones de euros de fraude fiscal en 2025, frente a cien un año antes

La Agencia Tributaria de Galicia (Atriga) captó el año pasado 87 millones de euros en fraude fiscal de contribuyentes en Galicia, frente a los cerca de 100 millones detectados un año antes. Así lo ha explicado este jueves la directora del organismo, Sonia Lafont, durante su comparecencia a petición propia en una comisión del Parlamento gallego, donde hizo balance de la actividad anual de la entidad.

La representante de ese organismo, dependiente de la Xunta, dio a conocer los datos en su comparecencia a petición propia ante una comisión del Parlamento autonómico para hacer un balance de la actividad anual y señaló que ese descenso obedece a un aumento de las declaraciones voluntarias de los contribuyentes. La directora de Atriga ha indicado que, del control de los contribuyentes que alegaron reducciones fiscales, un 49 % fueron correctos.

En ese sentido, ha aludido a la relevancia de luchar contra el fraude fiscal porque beneficia a la población en general y ha señalado que los 87 millones de euros aflorados por inspecciones equivalen al monto de las obras previstas este año en los hospitales de A Coruña y Ferrol y en seis centros de salud gallegos, así como a otros ejemplos en el ámbito de la educación o la asistencia social.

Atriga recaudó el año pasado un total de 801 millones de euros, de los cuales un 53 % procedió del impuesto sobre transmisiones patrimoniales, un gravamen aplicado a la compraventa de bienes de segunda mano del que están exentas determinadas transacciones inmobiliarias y donaciones de padres a hijos por valor de menos de un millón de euros. Lafont ha destacado que, con carácter general, el año pasado hubo un incremento en la recaudación en todos los impuestos en Galicia, salvo en los relacionados con la «contaminación atmosférica», que se mantuvieron «estables», ha subrayado.

El incremento de la recaudación obedeció particularmente a una «mejora de la actividad inmobiliaria», según la representante de Atriga, cuyo informe fue en términos generales alabado por los partidos de la oposición, aunque no así las políticas fiscales de la Xunta, gobernada por el PP.

Galicia «renuncia voluntariamente a cientos de millones de ingresos»

Así, la diputada del PSdeG Patricia Iglesias ha agradecido el informe y el hecho de que «Atriga cobra cada vez mejor», pero ha lamentado que quien establece las políticas fiscales, es decir, la Consellería de Hacienda, decide «cobrar menos». Iglesias ha subrayado así que a los 87 millones de euros aflorados en la lucha contra el fraude fiscal había que añadir unos 500 millones de euros que, según sus cálculos, corresponden a «regalos fiscales» de la Xunta en sus políticas de «dumping» tributario, que «benefician a las rentas medias y altas y a los patrimonios más altos», pero no a la mayoría de la sociedad.

La diputada del PSdeG ha arremetido contra las «rebajas fiscales cada vez mayores» desde 2019 por parte de la Xunta, que en su opinión perjudican a Galicia, y ha acusado al conselleiro de Hacienda, Miguel Corgos, de ser el «ala más dura y neoliberal» del Gobierno autonómico y de practicar una agresiva «política fiscal profundamente equivocada». Iglesias ha señalado que «el problema no es de Atriga», sino de las comunidades gobernadas por el PP, que no solo no respeta la «política fiscal justa y redistributiva» que emana de los principios constitucionales, sino que considera que «los impuestos son un lastre», unos planteamientos que el PSdeG-PSOE rechaza, ha dicho.

La diputada ha señalado que tanto el Consello de Contas, un órgano independiente de fiscalización de la contabilidad de las instituciones públicas en Galicia, como la Airef, una entidad también independiente de control fiscal en España, coinciden en sus informes en destacar que Galicia «renuncia voluntariamente a cientos de millones de ingresos» por sus políticas tributarias.

Por su parte, la diputada del BNG Noa Presas ha reclamado un aumento de personal, alegando que eso contribuiría a obtener «mejores resultados» contra el fraude fiscal, y ha abogado por adoptar un «plan más ambicioso», en particular contra la «economía sumergida». La parlamentaria ha señalado que la política tributaria de la Xunta «no es el modelo fiscal que el BNG defiende» y ha recriminado al PPdeG ir «cada vez más camino de ser más insolidario» en Galicia.

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Presas ha invitado, además, a la directora de Atriga a «modernizar» los sistemas de «soporte informático» para hacerlos más intuitivos y sencillos, con la finalidad de facilitar la labor a los contribuyentes y evitar que deban acudir a consultas por teléfono o presencialmente a sus oficinas.

Fuente: El Correo Gallego