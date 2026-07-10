Gómez Caamaño ve «inapropiado» que Feijóo equipare el absentismo laboral con el cáncer

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, cuestiona las declaraciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en las que calificaba el absentismo laboral de cáncer. En su opinión, «en general todas las comparaciones con el cáncer no son apropiadas».

Feijóo había equiparado esta semana el absentismo laboral con esta dolencia al asegurar que es «un cáncer» que la sociedad «no puede pagar». Estas palabras provocaron reacciones negativas entre diferentes personalidades políticas, especialmente entre miembros del Gobierno, que han cargado contra ellas.

El conselleiro de Sanidade fue preguntado este viernes sobre este asunto y apuntó que esta enfermedad es «muy relevante» desde el punto de vista sociosanitario y también para la población, ya que «más o menos todo el mundo tiene un caso próximo».

Su opinión contrasta con la de la secretaria xeral del PP, Paula Prado, que salió en defensa de su jefe de filas. «Yo creo que Feijóo habló de un tema que preocupa a muchísima gente en este país, que es el absentismo laboral. Todos tenemos en nuestro entorno personas que están de baja porque están enfermas y, por tanto, esas personas tienen nuestro mayor y absoluto respeto para que se tomen los tiempos que necesiten y para poder recuperarse de su enfermedad», aseveró. Sin embargo, recordó que el planteamiento de su partido es implementar un plan de medidas para «combatir» el absentismo laboral

«No es adecuado»

«Es una enfermedad que podríamos plantear como cruel, por lo que no es lo más adecuado probablemente hacer comparaciones con el término. Pero, fuera de eso, no tengo nada más qué decir», zanjó Gómez Caamaño.

Por otra parte, cuestionado por el plan que la Xunta ultima para el control de las bajas, confirmó que «aumentará el trabajo» de su departamento, especialmente en cuanto a la inspección de las incapacidades, de cara a «intensificar» su control. En este sentido, avanzó que ya se ha contratado a personal para llevar a cabo las medidas planteadas.