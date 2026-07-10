El PP impone su mayoría en el Senado para intentar revertir el acuerdo del Congreso sobre el traspaso de la AP-9

El pleno del Senado acaba de aprobar este jueves los cambios introducidos por el PP en la ley para traspasar a Galicia la AP-9 con el objetivo de deshacer el acuerdo entre PSOE, Sumar y BNG validado por el Congreso que permite hacer esa transferencia. Al Partido Popular no le gusta ese acuerdo, por lo que aprovechó su mayoría absoluta en la Cámara Alta para, según su criterio, recuperar el «espíritu» de la norma que salió del Parlamento de Galicia. El texto se remitirá ahora al Congreso para que se pronuncie sobre los cambios y, salvo sorpresa mayúscula, dejará sin efecto la propuesta del Senado y se volverá a la pactada por PSOE, Sumar y BNG que en su votación del pasado mes obtuvo el apoyo de la mayoría.

A partir de ahí, se abrirá una negociación entre la Xunta y el Gobierno central que será la que determine las condiciones concretas del traspaso, que exige que haya consenso para que la transferencia de la gestión y titularidad de la AP-9 sea efectiva.

José Manuel Barreiro (PP) argumentó que las modificaciones propuestas por su partido obedecen a que el acuerdo del Congreso no garantiza que el Estado tenga que asumir la indemnización a la concesionaria en caso de que el Tribunal de Justicia de la UE declare ilegal la prórroga concedida hasta 2048 —otorgada por Aznar— ni que aporte fondos suficientes para ejecutar las obras comprometidas o las que resulten necesarias en el futuro, así como tampoco anula la subida anual acumulativa del 1% de los peajes como compensación por la ampliación de la autopista en Rande y Santiago.

Barreiro, como posteriormente también hizo Nidia Arévalo, sostiene que los partidos de izquierda han traicionado a Galicia al alterar el acuerdo unánime salido del Parlamento gallego y que han renunciado a defender los intereses generales de Galicia en Madrid.

Pero PSOE y BNG tienen otra lectura, que es coincidente. Y es que están convencidos de que el PP en realidad no quiere la transferencia de la AP-9 y que la prueba de ello es la maniobra del Senado y las veces que en el pasado vetó no ya el traspaso de la autopista, sino que incluso se pudiera debatir.

«Llevan 25 años engañando con la AP-9 y hoy se acaba el engaño. Nunca quisieron el traspaso, ni antes cuando ampliaron la concesión hasta 2048 ni cuando la privatizaron, todo ello con Aznar. Pero desde 2018 les entró un ataque súbito por el traspaso porque en ese momento tenían la oportunidad de confrontar con el Gobierno de Pedro Sánchez, solo por eso la reclaman. Pero ahora chocan con la realidad de que el Congreso ha aprobado la transferencia», sostuvo el senador socialista César Alejandro Mogo Zaro.

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La senadora del BNG, Carme da Silva, incidió en la misma tesis. El PP no quiere el traspaso de la AP-9 y ahora está «contrariado». «En 2017 llegó al Congreso una propuesta por unanimidad del Parlamento gallego, pero Mariano Rajoy y Ana Pastor vetaron incluso que se pudiera debatir», censuró la nacionalista, quien reprochó que fue precisamente el PP, con Aznar, el que amplió la concesión hasta 2048 y después la privatizó.