La Xunta advierte de una «desbandada» de las concesionarias de cafeterías escolares tras la normativa estatal de comedores

La Xunta advierte que la nueva normativa estatal sobre comedores escolares está provocando una «desbandada» de las concesionarias de las cafeterías en los colegios. El secretario xeral técnico de la Consellería de Educación, Manuel Vila López, advierte que, del medio centenar de productos que ofrecen estos establecimientos, ahora solo se les permite ofrecer 15.

«Esta norma se hizo sin antes poner los pies en la tierra para así saber hasta dónde se puede llegar» , lamentó el responsable de Educación durante una jornada sobre los comedores escolares celebrada este viernes en Compostela y promovida por la Unión de Consumidores de Galicia.

La normativa estatal (Real Decreto 315/2025) que regula los comedores y cafeterías escolares prohíbe la venta de bebidas azucaradas, energéticas y bollería, exige que el agua sea la única bebida, e impone límites nutricionales estrictos a los alimentos disponibles en máquinas expendedoras.

Manuel Vila explicó que esta norma hace que la sostenibilidad de esas concesiones se vea «muy afectada», criticó las imposiciones y aventuró que quizá no sea fácil cumplir todos los requisitos: «lo veremos».

Dieta mediterránea

Si bien remarcó que toda regulación está para ejecutarla, echó en falta diálogo, una mayor financiación y afeó que se apueste claramente y en detrimento de otras por un modelo de dieta mediterránea y se estipule «hasta el dedillo cómo hacerla».

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 anunció en junio la incorporación de una regulación específica para eliminar los alimentos ultraprocesados y bebidas con azúcares añadidos de los desayunos y meriendas de los centros educativos, tras la normativa aprobada para garantizar una alimentación saludable en los comedores escolares.

El real decreto aprobado en 2025 que asegura cinco comidas saludables a la semana en los centros educativos no incluía desayunos y meriendas, que tendrán que ser variados, completos y equilibrados con esta nueva regulación.

Limitaciones

La norma limitará los alimentos y bebidas con un alto contenido en ácidos grasos saturados, ácidos grasos trans, sal y azúcares, y excluirá los alimentos popularmente conocidos como ultraprocesados, caracterizados por un peor perfil nutricional como bollería, galletas, snacks salados, precocinados, postres y bebidas azucaradas o edulcoradas.

Con este nuevo contexto, cuando se ofrezcan desayunos en centros docentes, ya sea directamente en el centro o a través de empresas que presten ese servicio, se deberán incluir al menos tres grupos de alimentos de entre frutas frescas, cereales integrales, productos lácteos sin azúcares, grasas saludables como aceite de oliva y alimentos proteicos, incluida la proteína vegetal.

En cuanto a las meriendas, se priorizará la fruta fresca preferentemente entera y de temporada, pequeños bocadillos elaborados con pan integral, leche y productos lácteos sin azúcar añadido y bajo contenido en sal.

Asimismo, se incluirán medidas para la reducción del uso de envases y vajillas de plástico, tanto en el proceso de elaboración, como en el envasado y servicio, fomentando la utilización de materiales más sostenibles.

La conselleira de Mar, Marta Villaverde, al inaugurar este foro en Santiago se quejó además de que la dieta fijada en la nueva regulación «se queda corta» en la presencia de pescado y, al igual que Vila incidió en que un «espacio de diálogo» es siempre muy necesario.

Rafael Moreno, director de la Cátedra de Gastronomía Mediterránea de la Universidad de Córdoba y uno de los ponentes invitó a «aprovechar lo bueno que tiene» la norma y pidió que en las casas se vuelva a la cocina, a planificar y luego a desarrollar, que se adopte «un pequeño cambio» pese al ritmo acelerado de la sociedad.

Su petición fue compartida por José Manuel Fernández, médico de familia y jefe del servicio de Atención Primaria en Valga (Pontevedra), quien conminó además a hacer compras conscientes, porque «la salud empieza en la tienda».