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Solo el 16% de los aspirantes supera la primera fase de las oposiciones de Educación en Galicia

Educación confirma que 1.884 candidatos, cuatro puntos porcentuales más que el año pasado, avanzaron a la segunda fase del proceso: defender su programación y exponer la unidad didáctica

Optan a 1.601 plazas

Hasta un 38% de inscritos decidieron no presentarse finalmente a los exámenes

FARO SANTIAGO. INICIO DE LAS OPOSICIONES DE ENSEÑANZA DEL 2026. XOAN ALVAREZ

FARO SANTIAGO. INICIO DE LAS OPOSICIONES DE ENSEÑANZA DEL 2026. XOAN ALVAREZ / Xoan Álvarez / FDV

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Elena Ocampo

Casi 1.900 aspirantes (un total de 1.884 personas) ha superado la fase inicial de las oposiciones de Educación convocadas este año por la Xunta.

La cifra representa el 16% de los 11.531 aspirantes que finalmente se presentaron a las pruebas, un porcentaje que mejora en cuatro puntos el registrado el año pasado en esta misma etapa del proceso selectivo, según la Consellería de Educación.

Los candidatos que continúan en la convocatoria afrontan ahora la segunda y última fase, que concluirá el próximo 19 de julio.

En ella deberán, con carácter general, defender su programación y exponer una unidad didáctica, en el caso de los aspirantes a los cuerpos de maestros y profesores de Secundaria. Quienes participan en los procedimientos de acceso a una nueva especialidad deberán desarrollar un tema.

Las 1.884 personas que avanzan compiten por alguna de las 1.601 plazas ofertadas en 42 especialidades. Aunque la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional (FP) había admitido inicialmente a 16.036 inscritos, solo el 72% decidió acudir finalmente a los exámenes.

Más de 150 tribunales

La evaluación corre a cargo de cerca de 2.200 profesores funcionarios de la enseñanza pública, distribuidos en 154 tribunales. Se trata de docentes que también tuvieron que superar en su momento un proceso de oposición y que ahora asumen la preparación, supervisión y corrección de las pruebas. Los aspirantes que consigan plaza podrán incorporarse a su nuevo destino en septiembre, coincidiendo con el inicio del curso escolar.

La mayor parte de la oferta, 1.388 plazas —casi el 87% del total—, corresponde al turno de nuevo ingreso. Las 213 restantes están destinadas a promoción interna, una vía que permite a maestros que ya son funcionarios acceder al cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria.

Por cuerpos docentes, se convocaron 476 plazas de maestros, repartidas entre ocho especialidades, y 852 para profesores de Secundaria, distribuidas en 29 especialidades. A ellas se suman 60 plazas en cinco especialidades del cuerpo de profesores especialistas en sectores singulares de la Formación Profesional. La promoción interna abarca, por su parte, otras 29 especialidades.

La Xunta enmarca esta convocatoria en su objetivo de estabilizar las plantillas de la educación pública gallega y mejorar la proporción de alumnos por profesor.

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El proceso se desarrolla, además, en un contexto marcado por el descenso de la matrícula, ligado principalmente a la evolución demográfica de Galicia.

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Fuente: Faro de Vigo

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