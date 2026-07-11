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El BNG «toma la iniciativa» para reclamar «todas las competencias pendientes» del Estatuto ante el «boicot» del PP

Ana Pontón reclama la totalidad de las transferencias solicitadas por el Parlamento gallego y las ya aprobadas a otras comunidades autónomas

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en la jornada de trabajo sobre autogobierno, en Santiago.

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, en la jornada de trabajo sobre autogobierno, en Santiago. / Xoán Álvarez

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R.S.

Santiago

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, reivindicó que los nacionalistas «toman la iniciativa» para reclamar la transferencia de «todas las competencias pendientes del Estatuto», así como todas las que fueron solicitadas por el Parlamento gallego y aquellas que ya recibieron Euskadi y Cataluña, ante lo que ha tachado de «boicot» del Partido Popular.

Así, lo defendió en la inauguración de la jornada de trabajo organizada por el Bloque y la Fundación Galiza Sempre sobre autogobierno y competencias, donde recordó el compromiso de presentar antes de final de año una propuesta de status político para Galicia.

En esta línea, la líder nacionalista explicó que en esta jornada harán «un análisis riguroso y exhaustivo» de todas las competencias pendientes de transferencia, argumentando que «solo se podrá avanzar y desarrollar todo el potencial» de Galicia «con capacidad real de decisión».

«Si el BNG sigue ganando apoyo social y electoral podremos hacerlo implicando al conjunto de la sociedad. Implicar a la ciudadanía es clave y eso es lo que puede cambiar el rumbo», subrayó.

Libro blanco competencial

Tras agradecer el trabajo de las personas que van a elaborar el documento «a modo de libro blanco competencial», lamentó que la «incompetencia y deslealtad» del Gobierno del PP que, «lejos de reclamar competencias, boicotea el autogobierno de Galicia».

«Rueda boicotea el autogobierno de Galicia, haciendo que quedemos detras de Euskadi y Cataluña, las otras naciones del Estado», apuntó Pontón, ejemplificando con el 'no' a la transferencia de la AP-9 en el Congreso.

En este contexto, la portavoz del BNG ve «todavía más urgente» dar la batalla para «conseguir la transferencia de todas las competencias pendientes».

Entre las competencias «pendientes» que Pontón mencionó, una policía gallega, gestión de infraestructuras ferroviarias, tráfico, autovías, planificación energética, Salvamento Marítimo, puertos de interés general o gestión de la Seguridad Social e Inspección de Trabajo.

«Recuperar la iniciativa»

«Lo tenemos claro, Galicia necesita recuperar la iniciativa porque lleva demasiado tiempo perdiendo oportunidades, peso institucional y político por culpa de un PP que suma 18 años de boicot al autogobierno y de deslealtad con Galicia», ha resumido.

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Por otro lado, Pontón remarcó que conseguir competencias es «esencial», pero, según añadió, «no resolverá los problemas estructurales», por lo que instó a «avanzar en el reconocimiento de Galicia como nación».

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Fuente: Faro de Vigo

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