Tráfico blindará las carreteras gallegas con controles de alcohol y drogas: dónde se harán y a qué horas

Es una de las lacras de la accidentalidad en carretera: el alcohol y las drogas. Su consumo está detrás de más de un tercio de los siniestros mortales en la red viaria gallega. Para tratar de concienciar sobre los riesgos de ponerse al volante con una copa de más o tras haber consumido alguna sustancia estupefaciente, Tráfico pondrá en marcha la próxima semana uno de los operativos de mayor alcance del año, marcado por el importante número de desplazamientos por carretera debido a las vacaciones de verano, las escapadas a la playa en días de buen tiempo o una agenda repleta de fiestas patronales. Entre el lunes 13 y el domingo 19, los conductores se encontrarán con uno de los mayores blindajes policiales del año en el asfalto.

Los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil intensificarán las pruebas de alcohol y drogas durante siete días, con el objetivo de concienciar y apartar de la carretera a quienes pongan en riesgo no solo su vida, sino también la del resto de usuarios.

¿Dónde y cuándo se van a colocar los controles?

La estrategia de la DGT busca el factor sorpresa. Los dispositivos de vigilancia se establecerán en cualquier tipo de vía: por evitar las autovías, el conductor no esquivará los controles, ya que los operativos se desplegarán tanto en vías de alta capacidad como en carreteras secundarias y convencionales. Y es que son precisamente estas últimas las más peligrosas: en Galicia concentran más del 90% de los siniestros mortales registrados en la red viaria.

Además, las pruebas se realizarán a cualquier hora del día. Los macrocontroles ya no serán exclusivos de las madrugadas de los fines de semana, sino que se llevarán a cabo de forma aleatoria por la mañana, por la tarde y por la noche. De hecho, en el último año, en Galicia, con motivo del auge del tardeo, la franja horaria de estos eventos concentró el grueso de los operativos de control de alcohol y drogas.

En el mapa nacional, Galicia estará marcada en rojo, ya que, coincidiendo con la época estival, las comunidades con mayor índice de siniestralidad asociada al alcohol —como la gallega— verán reforzada la presencia policial en sus carreteras.

Lesionados medulares

Esta campaña contará de nuevo con una colaboración especial. Junto a los agentes de la Guardia Civil, voluntarios de la Federación Nacional de Lesionados Medulares participarán en los controles.

Cuando un conductor sea parado para realizar una prueba, los voluntarios —personas que sufrieron lesiones medulares a causa de accidentes de tráfico— se dirigirán a él para transmitirle un mensaje sobre las consecuencias de conducir tras haber ingerido alcohol o consumido otras drogas.

Tráfico recuerda que la única tasa segura es 0,0. Dar positivo en un control de este tipo no solo implica sanciones de hasta 1.000 euros y pérdida de puntos, sino que, dependiendo de la tasa, puede ser considerado un delito contra la seguridad vial castigado con penas de prisión.