El Gobierno agilizará los pagos a las comunidades si aceptan el nuevo modelo de financiación autonómica

El Gobierno remitió ya el borrador con la reforma del modelo de financiación autonómica a las comunidades autónomas. La Xunta estudia el documento con vistas a la próxima reunión del comité técnico del Consejo de Política Fiscal y Financiera que tendrá lugar el próximo martes 14 de julio. La propuesta recoge sin cambios el mismo esquema avanzado ya el pasado mes de enero por la entonces ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pero con un mayor grado de detalle. Una de las novedades es la intención del Ejecutivo de agilizar los pagos a las comunidades autónomas. En el caso de Galicia, esto tendrá impacto en su tesorería, pues contará con una mayor previsibilidad presupuestaria, lo que le permitirá reducir desfases.

La idea es articular un sistema de entregas a cuenta inmediatas, al que se podrán adherir voluntariamente las comunidades. En el modelo actual las autonomías reciben cada mes un adelanto de dinero en función de las previsiones de recaudación. Pero la liquidación definitiva se hace al cabo de dos años. En ese momento se hacen cuentas para saber si los ingresos reales coinciden con los anticipos. Si lo recaudado es mayor de lo previsto, se hace una liquidación positiva y se abona el resto del importe y, en caso contrario, se retiran los fondos pagados de más.

La intención de Hacienda es que las comunidades que acepten este nuevo modelo de financiación —tienen la opción de seguir con el antiguo si no están de acuerdo— reciban las entregas a cuenta a medida que se ingrese la recaudación en el Banco de España y en un plazo siempre «inferior a 15 días». Además, habrá una preliquidación al año siguiente, de manera que, si Galicia recibió menos fondos de los que le correspondía, ya se hará el ajuste sin esperar al plazo de dos años que existe ahora mismo.

Cifras

Este nuevo modelo de financiación contempla una aportación de 224.500 millones de euros a las comunidades. Esto supone que en 2027 recibirán 20.975 millones más respecto al sistema actual. Y a Galicia le corresponderían 587 millones adicionales el próximo año. Sin embargo, la Xunta discrepa y calcula que la comunidad obtendrá 305 millones de euros menos que la media nacional.

La propuesta de Hacienda atiende solo parcialmente las demandas de Galicia. Se da más peso al envejecimiento entre los criterios para repartir los recursos, tal y como demandaba la Xunta. Así, para medir el gasto sanitario se amplían de 7 a 20 los tramos de población y en servicios sociales los mayores de 65 años computarán un 7 por ciento y se desglosan en dos grupos: de 65 a 79 y de 80 o más. Sin embargo, la ponderación de la dispersión baja del 0,6 por ciento al 0,5.

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El nuevo sistema busca además reducir las brechas de financiación y para ello establece varios mecanismos de nivelación. Uno será horizontal, en el que las comunidades que estén por encima de la media de recursos, cedan el 75 por ciento de la diferencia con respecto a la media. Y habrá otro vertical, donde el Gobierno será el que aporte dinero para reducir la distancia entre autonomías.