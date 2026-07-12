Más de 110.000 hogares gallegos se refugian del alto precio de los alquileres en viviendas cedidas por parientes y amigos

Cada vez más hogares gallegos recurren a casas o pisos cedidos por familiares o amigos para sortear los altos precios de la vivienda. Las familias que viven de forma gratuita en inmuebles prestados suman ya 110.000, una cifra que además en el último año se incrementó un 16 por ciento. De hecho, este es el régimen de tenencia que más crece en Galicia, pues el alquiler sube de forma mínima y la propiedad cae.

Así lo revelan los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida correspondientes al año 2025 y recogidos por el Observatorio de Vivienda del Gobierno. El 10 por ciento de los hogares gallegos esquiva ya el encarecimiento de la vivienda con una cesión gratuita. El salto ha sido importante, pues es el porcentaje más elevado desde 2019. Solo en 2025 más de 15.000 familias se mudaron a un piso o una casa prestada por familiares o amigos. Galicia se convierte así en la comunidad donde esta modalidad tiene más peso. De hecho, supera ampliamente la media nacional, donde solo el 6,5 por ciento de los núcleos disfrutan gratis de un inmueble.

¿Por qué ocurre esto? En Galicia, tradicionalmente, se ha apostado mucho por la propiedad y hay generaciones mayores que acumulan segundas viviendas o inmuebles heredados, especialmente en concellos pequeños o áreas periurbanas. Es decir, existe un colchón familiar. Y cuando llega el momento en el que los hijos o los nietos se quieren independizar, se encuentran con que el acceso a una vivienda es casi misión imposible.

Encarecimiento de la vivienda

Según los datos del Observatorio da Vivenda de Galicia, el alquiler medio se sitúa en 601 euros, mientras que en las ciudades sube a 671 euros. El salario medio de un joven de menos de 30 años se sitúa en torno a los 1.500 euros, de manera que, si reside en una urbe, tendría que dedicar a la vivienda casi la mitad de su nómina.

De hecho, con datos nacionales, la Encuesta de Condiciones de Vida refleja que son los jóvenes de menos de 30 años los que más recurren a la cesión: casi el 15 por ciento vive en una vivienda prestada.

Y si alquilar está caro, el acceso a la propiedad es aún más difícil. Según el Índice de Precios de la Vivienda de España, el valor de los inmuebles se incrementó un 26 por ciento en Galicia en los últimos tres años. A esto se suma que la inestabilidad económica a nivel internacional por las guerras de Ucrania y Oriente Medio ha encarecido las hipotecas.

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Esto ha provocado que en Galicia baje el número de hogares que viven en propiedad a su nivel histórico más bajo. Si a principios de siglo, más del 80 por ciento de las familias eran propietarias, en 2025 el porcentaje bajó al 73,2 por ciento. Mientras, el número de familias que está de alquiler ha crecido ligeramente en el último año (un 5,7 por ciento) hasta los 161.800.