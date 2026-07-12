Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lista de espera en Padre RubinosEspaña en semifinalesVilla JuliaReabre la estaciónEl secreto de O ParroteAlerta naranja por tormentas
instagramlinkedin

TORMENTA

Dos incendios siguen activos en Laxe y Vimianzo tras una noche de rayos

La superficie quemada ronda las 140 hectáreas, según las estimaciones de Medio Rural

Dos incendios siguen activos en Laxe y Vimianzo tras una noche de rayos

Dos incendios siguen activos en Laxe y Vimianzo tras una noche de rayos

J. M. Ramos

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Manuel Ramos Lavandeira

Vimianzo

Dos incendios siguen activos en los municipios de Laxe y Vimianzo, que se iniciaron tras la tormenta eléctrica desatada a última hora de la tarde del sábado en Costa da Morte.

Desde las 21.55 horas, un fuego lleva arrasadas unas 100 hectáreas de superficie forestal en la parroquia de Nande (Laxe), según informa la Consellería de Medio Rural. Hasta la zona han sido movilizados, hasta el momento, 2 técnicos, 13 agentes, 12 brigadas, 12 motobombas, 4 palas y 2 unidades técnicas de apoyo.

Uno de los primeros fuegos se registró en la parroquia de Salto, en Vimianzo.

Uno de los primeros fuegos se registró en la parroquia de Salto, en Vimianzo. / J. M. R.

También permanece activo desde las 20.16 horas de ayer otro incendio en la parroquia de Salto, en el municipio de Vimianzo. Según las últimas estimaciones provisionales, afecta a unas 40 hectáreas. Para su extinción se han movilizado hasta el momento, de manera acumulada, 7 agentes, 10 brigadas, 8 motobombas, 1 pala y 1 unidad técnica de apoyo.

Todo comenzó pasadas las ocho de la tarde del sábado, cuando una activa tormenta con aparato eléctrico iluminó el cielo de buena parte de Costa da Morte, desencadenando una oleada de incendios forestales en los municipios de VimianzoLaxe, Muxía y Zas.

Llamas del fuego que se inició en Vimianzo y se extendió al municipio de Laxe.

Llamas del fuego que se inició en Vimianzo y se extendió al municipio de Laxe. / J. M.

En el municipio vimiancés se registraron dos fuegos. El primero comenzó en una zona próxima a la carretera que une Salto y Areosa y, con la ayuda de cisternas de ganaderos de la zona y efectivos antiincendios, pudo ser controlado.

En Muxía, a las 20.35 horas, los efectivos de Protección Civil fueron requeridos por el112 Galicia, a petición del Distrito Forestal V, para colaborar en las tareas de extinción de otro incendio forestal en las proximidades del lugar de Coucieiro.

Columna de humo de uno de los incendios en el municipio de Vimianzo.

Columna de humo de uno de los incendios en el municipio de Vimianzo. / J. M.

Los voluntarios de Protección Civil trabajaron de forma coordinada con un agente forestal hasta que pudieron controlar el fuego. "A rápida intervención dos medios desprazados permitiu controlar o incendio e evitar a súa propagación", señalan desde la agrupación muxiana.

Por su parte, pasadas las 21.00 horas se detectó otro incendio en la parroquia de Gándara (Zas).

Noticias relacionadas

A la espera de lo que determinen las investigaciones, todo apunta a que los fuegos, que prácticamente coincidieron en el tiempo, fueron originados por la caída de rayos.

Fuente: El Correo Gallego

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Declarado un incendio forestal en el parque natural Fragas do Eume
  2. Galicia triplica en cinco años las fincas en manos de la Xunta por el abandono del rural
  3. Vertidos en las rías gallegas: la brecha norte-sur parte en dos el mapa de la contaminación
  4. El alquiler de tierras cuesta en Galicia 118 euros por hectárea y 44 por parcela
  5. El tiempo en A Coruña: pocas nubes en el cielo tras las brumas matinales
  6. Galicia detecta más vertidos que nunca en sus rías, pero la contaminación cae a mínimos en cinco años
  7. Conductores en la A-6 de Galicia a Madrid: atención a los desvíos y cortes por obras hasta octubre
  8. Fallece una ciclista tras caer por un desnivel en Mondoñedo (Lugo)

Dos incendios siguen activos en Laxe y Vimianzo tras una noche de rayos

Dos incendios siguen activos en Laxe y Vimianzo tras una noche de rayos

«No cogeré nunca más el coche tras haber bebido»: el impacto de escuchar a las víctimas

«No cogeré nunca más el coche tras haber bebido»: el impacto de escuchar a las víctimas

Toxicología investiga en un año 113 ataques sexuales con sumisión química en Galicia

Toxicología investiga en un año 113 ataques sexuales con sumisión química en Galicia

Más de 110.000 hogares gallegos se refugian del alto precio de los alquileres en viviendas cedidas por parientes y amigos

Más de 110.000 hogares gallegos se refugian del alto precio de los alquileres en viviendas cedidas por parientes y amigos

El PPdeG honra a Miguel Ángel Blanco en el aniversario de su asesinato y critica a quien pacta "con los herederos de quien sembró el terror"

El PPdeG honra a Miguel Ángel Blanco en el aniversario de su asesinato y critica a quien pacta "con los herederos de quien sembró el terror"

La Xunta amplía en dos millones de euros las ayudas para la compra de vivienda protegida y en centros históricos

La Xunta amplía en dos millones de euros las ayudas para la compra de vivienda protegida y en centros históricos

Corgos ve «inaceptable» la propuesta de financiación autonómica: Galicia solo recibirá 380 millones más

Corgos ve «inaceptable» la propuesta de financiación autonómica: Galicia solo recibirá 380 millones más

Jacobo (36 años, vecino de Vigo) condujo sin carné desde los 15 años: «Pensaba que no pasaba nada... hasta que me vi en las prisiones de A Lama y Teixeiro»

Jacobo (36 años, vecino de Vigo) condujo sin carné desde los 15 años: «Pensaba que no pasaba nada... hasta que me vi en las prisiones de A Lama y Teixeiro»
Tracking Pixel Contents