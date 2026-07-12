Dos incendios siguen activos en Laxe y Vimianzo tras una noche de rayos

Dos incendios siguen activos en los municipios de Laxe y Vimianzo, que se iniciaron tras la tormenta eléctrica desatada a última hora de la tarde del sábado en Costa da Morte.

Desde las 21.55 horas, un fuego lleva arrasadas unas 100 hectáreas de superficie forestal en la parroquia de Nande (Laxe), según informa la Consellería de Medio Rural. Hasta la zona han sido movilizados, hasta el momento, 2 técnicos, 13 agentes, 12 brigadas, 12 motobombas, 4 palas y 2 unidades técnicas de apoyo.

Uno de los primeros fuegos se registró en la parroquia de Salto, en Vimianzo. / J. M. R.

También permanece activo desde las 20.16 horas de ayer otro incendio en la parroquia de Salto, en el municipio de Vimianzo. Según las últimas estimaciones provisionales, afecta a unas 40 hectáreas. Para su extinción se han movilizado hasta el momento, de manera acumulada, 7 agentes, 10 brigadas, 8 motobombas, 1 pala y 1 unidad técnica de apoyo.

Todo comenzó pasadas las ocho de la tarde del sábado, cuando una activa tormenta con aparato eléctrico iluminó el cielo de buena parte de Costa da Morte, desencadenando una oleada de incendios forestales en los municipios de Vimianzo, Laxe, Muxía y Zas.

Llamas del fuego que se inició en Vimianzo y se extendió al municipio de Laxe. / J. M.

En el municipio vimiancés se registraron dos fuegos. El primero comenzó en una zona próxima a la carretera que une Salto y Areosa y, con la ayuda de cisternas de ganaderos de la zona y efectivos antiincendios, pudo ser controlado.

En Muxía, a las 20.35 horas, los efectivos de Protección Civil fueron requeridos por el112 Galicia, a petición del Distrito Forestal V, para colaborar en las tareas de extinción de otro incendio forestal en las proximidades del lugar de Coucieiro.

Columna de humo de uno de los incendios en el municipio de Vimianzo. / J. M.

Los voluntarios de Protección Civil trabajaron de forma coordinada con un agente forestal hasta que pudieron controlar el fuego. "A rápida intervención dos medios desprazados permitiu controlar o incendio e evitar a súa propagación", señalan desde la agrupación muxiana.

Por su parte, pasadas las 21.00 horas se detectó otro incendio en la parroquia de Gándara (Zas).

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A la espera de lo que determinen las investigaciones, todo apunta a que los fuegos, que prácticamente coincidieron en el tiempo, fueron originados por la caída de rayos.

Fuente: El Correo Gallego