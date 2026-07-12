La primera tormenta del verano en Galicia deja más de 5.000 rayos esta tarde de las Rías Baixas a Santiago

Un fenómeno metereológico adverso ha pillado por sorpresa a miles de gallegos este sábado 11 de julio pero, a diferencia del fin de semana anterior, esta vez fue necesario el chubasquero en lugar del abanico o la sombrilla. La primera tormenta de calado del verano ha sacudido la comunidad de sur a norte dejando, entre las 17 y las 21 horas, más de 5.000 rayos en toda la comunidad.

Así lo confirman los datos registrados por Meteogalicia, que concentran su detección a partir de las siete de la tarde con más de 2.500 detectados en el centro de la comunidad. Esta tormenta eléctrica arrancó en el sur de la provincia de Pontevedra o las Rías Baixas. A última hora de la tarde fueron miles los bañistas que abandonaron, casi a la carrera, arenales de Arcade, Aldán, Bueu o Pobra do Caramiñal para refugiarse en sus vehículos.

La peor parte llegó en las comarcas de Deza y Santiago, donde el fuerte viento ha puesto en jaque al O Gozo Festival que se desarrolla en el auditorio compostelano. Tras la actuación de Miriam Rodríguez se ha suspendido toda la actividad a la espera de que cesaran los fuertes vientos y el granizo. En el caso de Vigo la procesión marítima de la Virgen del Carmen pudo desarrollarse sin problemas.

Aunque a principios de junio ya se registró otro fin de semana con circunstancias similares, se trata de la primera gran tormenta eléctrica de este verano en Galicia, algo que no se dio durante la fuerte ola de calor de hace unos días. «Necesitamos que en la ecuación haya aire cálido en superficie y frío en altura. Si solamente hay cálido, tiende a subir y queda a 3.000 metros en equilibrio», explica Juan Taboada desde Meteogalicia.

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Rayos detectados en Galicia este sábado 11 de julio / Meteogalicia

En ese sentido ha sido la precensia de una dana en el oeste de la península Ibérica lo que ha provocado que se generen «fuertes corrientes» en estas alturas, desembocando en tormentas eléctricas e incluso granizo, como ha sido el caso de Chapela. Esta situación se prolongará hasta la noche, cuando afectará al norte de la provincia de A Coruña. Durante el domingo se mantendrá en la de Lugo, aunque el sur de la comunidad recuperará la calma al quedar con el aire atlántico, «más fresco y húmedo», tal y como explican desde Meteogalicia.