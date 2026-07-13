A Mesa acusa a la Xunta de "precipitar" la actualización del plan de normalización para "enfriar" las movilizaciones en favor del gallego
El colectivo denuncia 22 años de incumplimiento del actual plan y acusa a la Xunta de ejecutar un "Plan de entierro del gallego"
R. S.
A Mesa Pola Normalización Lingüística acusó este lunes al Ejecutivo autonómico de "precipitar" la presentación de su propuesta para la actualización del plan de normalización del gallego, prevista para este miércoles, 15 de julio. El presidente de esta organización, Marcos Maceira, cree que la Xunta tiene como propósito "enfriar" las movilizaciones a favor de la lengua, un mes "después de la presentación del Protocolo lingua vital".
En este sentido, en una nota de prensa, el portavoz de la plataforma ha tachado de "cinismo extremo" el anuncio de un nuevo plan mientras "mantiene un curso más el decreto contra el gallego en la educación, boicotea la oficialidad en la UE, favorece que personal público no conozca el gallego o impide su uso en los programas informáticos de la Xunta".
"Tienen 22 años de experiencia incumpliendo el actual Plan Xeral y ahora solo buscan más margen para continuar enredando", ha denunciado Maceira, "en lugar de buscar soluciones, mientras ejecutan el verdadero Plan de entierro del gallego".
Así, ha avanzado que, "frente al intento de silenciar la reivindicación de futuro para el gallego", la sociedad "se movilizará en apoyo a la ILP Lingua vital que Queremos Galego presentará en septiembre para blindar los acuerdos a favor del gallego".
Fuente: El Correo Gallego
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