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El tiempo en A Coruña: tiempo inestable, con nubosidad y lluvias débiles

La semana comienza con cielos parcialmente nubosos y temperaturas de entre 18 y 25 grados en A Coruña

Vista aérea de la Torre de Hércules entre las nubes.

Vista aérea de la Torre de Hércules entre las nubes. / Víctor Echave

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RAC

A Coruña comienza la semana en una situación muy indefinida entre una baja desprendida localizada al oeste de la Península Ibérica y las altas presiones al norte. Según el pronóstico de Meteogalicia, los cielos estarán parcialmente nubosos, con lluvias débiles en el litoral.

Las temperaturas sufrirán un ligero descenso, mientras que los vientos soplarán flojos de componente sur, con algún intervalo de moderado en el litoral oeste.

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Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:

  • A Coruña 18°C 25°C
  • Lugo 14°C 27°C
  • Vigo 16°C 26°C
  • Ferrol 14°C 25°C
  • Santiago 14°C 23°C
  • Pontevedra 15°C 25°C
  • Ourense 14°C 30°C

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