El tiempo en A Coruña: tiempo inestable, con nubosidad y lluvias débiles

A Coruña comienza la semana en una situación muy indefinida entre una baja desprendida localizada al oeste de la Península Ibérica y las altas presiones al norte. Según el pronóstico de Meteogalicia, los cielos estarán parcialmente nubosos, con lluvias débiles en el litoral.

Las temperaturas sufrirán un ligero descenso, mientras que los vientos soplarán flojos de componente sur, con algún intervalo de moderado en el litoral oeste.

Cargando previsión del tiempo...

Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades: