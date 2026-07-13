La Xunta destina 40 millones a buscar productos de defensa o seguridad aún no disponibles en el mercado para que se fabriquen en Galicia

El Ejecutivo gallego destinará 40 millones de euros a atraer nuevos proyectos industriales en los sectores de la seguridad, la defensa y el aeroespacial. Lo hará a través de una medida que, en palabras del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, «es pionera en España» y que busca desarrollar «soluciones que aún no están en el mercado».

La iniciativa se llevará a cabo mediante una licitación de compra pública precomercial, una herramienta centrada en la adquisición de soluciones innovadoras o que todavía se encuentran en fase de desarrollo. El objetivo del Gobierno gallego es que todos los proyectos estén adjudicados a principios del próximo año.

«Tenemos posibilidades no solo de desarrollar la tecnología, sino también de fabricar y crear productos elaborados aquí», aseveró la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta. Entre los ámbitos en los que el Ejecutivo considera que Galicia tiene capacidad para ser estratégica se encuentran la protección civil, la búsqueda y el rescate, la vigilancia del litoral y la ordenación del territorio.

Lorenzana remarcó que se trata de «un cambio de paradigma», con el propósito de que «el conocimiento se quede en el territorio» y se transforme en capacidad industrial. De este modo, se dará prioridad a los proyectos que tengan en cuenta la participación de empresas ubicadas en las áreas de influencia gallegas.

Los plazos de la convocatoria

De esta manera, se abre ahora el plazo para presentar solicitudes de participación, con la fecha de finalización puesta para el 30 de septiembre de este mismo año. Tras ello, habrá 25 días naturales para analizar e invitar a entre dos y quince de los consorcios a presentar una repropuesta, con la previsión de que el proceso quede adjudicado de manera definitiva en el primer semestre del próximo año.

La titular de Industria detalló que se trata de una convocatoria redactada tras "un diálogo muy amplio", con la participación de un total de 78 compañías, y "adaptada a las necesidades y demandas reales". A esta podrán presentarse consorcios de empresas para desarrollar "tecnologías duales", aquellas con aplicaciones tanto civiles como vinculadas a defensa y seguridad.

Los ámbitos de desarrollo son variados e incluyen desde la gestión y vigilancia del litoral, al apoyo a la atención social y sanitaria en entornos dispersos o la seguridad y defensa de doble uso, es decir, la que protege protege población, fronteras e infraestructutras. De forma más detallada, las aplicaciones pueden referirse a plataformas no tripuladas y las cargas de emisión; los sistemas espaciales y capacidades de operación en órbita; las comunicaciones seguras y redes resilientes; la sensórica avanzada; la microelectrónica y semiconductores o la vigilancia marítima y las redes de sensores, entre otras.

Noticias relacionadas

Esta licitación es una de las tres actuaciones previstas por la Xunta dentro del Programa Ecosistema de la Iniciativa Estratéxica en Seguridade, Defensa e Aeroespazo (Iesda). Según los cálculos del Ejecutivo gallego, implicará 621 millones de euros inversión pública y privada, con el propósito de movilizar 900 millones y crear al menos 500 empleos directos de alta cualificación hasta el año 2030.

Fuente: El Correo Gallego