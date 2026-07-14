Galicia, cuarta comunidad con más menores condenados por delitos sexuales pese al descenso del 18%

En 2025 fueron condenados en Galicia 28 menores de entre 14 y 17 años por delitos sexuales. Es una cifra menor que la del año previo, de 2024, cuando, con 34 condenados se alcanzó el mayor dato de la serie histórica, que se remonta a 2017. En todo caso, este descenso del 18% no es suficiente para volver a los datos prepandemia, y la cifra del año pasado es la segunda más elevada del registro. Así, Galicia sigue siendo un año más la cuarta comunidad autónoma con más jóvenes condenados por este tipo de delito, puesto que en 2024 compartió con las Islas Canarias y en 2025, con País Vasco.

Según los datos publicados este martes por el Instituto nacional de Estadística, en el conjunto del país fueron condenados 584 jóvenes de entre 14 y 17 años por delitos sexuales, lo que, contrariamente a la tendencia gallega de descenso, refleja un aumento del 6,2% con respecto a 2024, cuando el dato se situó en 550. El ránking lo lideran Cataluña (118), Andalucía (114) y la Comunidad Valenciana (84), que suman entre ellas más de la mitad del total de condenas. Por su parte, en el lado opuesto se encuentran comunidades como Cantabria, con tan solo 2 condenas, o las ciudades autónomas de Ceuta o Melilla, donde según los datos facilitados se registraron 4 condenas en cada una.

En Galicia, en 2025 se registró un descenso del 18% en las condenas a menores por delitos sexuales, aunque la cifra sigue siendo elevada en comparación con el resto de los datos de la serie: con 28 condenas, la del año pasado es la segunda cifra más alta, después de las 34 condenas de 2024, y a bastante distancia de la tercera más elevada, las 16 condenas registradas en los años 2019, 2022 y 2013. La cifra más baja, por su parte, de registro en 2017, con 6 condenas.

Por provincias, el año pasado el mayor descenso en las condenas por este tipo de delito se dio en Pontevedra, donde pasaron de 14 a 8. A Coruña, por su parte, registró por cuarto año consecutivo la mayor cifra de la comunidad, con 11 (frente a las 15 de 2024); mientras que en Lugo aumentaron en una, hasta las 6, y en Ourense pasaron de 0 a 3.

Por otro lado, el número total de menores condenados, independientemente del tipo de delito, ascendió en el conjunto del país 13.245 (un 1,8% menos que en 2024). Por comunidades, las que más condenas registró en este grupo de edad fueron Andalucía (2.421), Cataluña (1.910), la Comunidad Valenciana (1.830), Madrid (1.272) y Castilla y León (842). Galicia, por su parte, está en el quinto puesto, con 599 condenas a jóvenes de entre 14 y 17 años, lo que refleja un ligero aumento contrario a la tendencia nacional, del 1,8%.

El perfil: varón con nacionalidad española

Atendiendo al perfil, en el conjunto del país el 78,5% de los menores condenados tenían nacionalidad española, y el 80,5% eran varones. En Galicia, la primera cifra asciende a un 88,3%, dado que tan solo 70 de los menores condenados tenían nacionalidad extranjera; mientras que la brecha de género se reduce, y el 74,8% de los condenados fueron hombres.

Finalmente, este martes el INE también ha publicado los datos de 2025 sobre condenas en la población adulta, que en el conjunto del país ascendieron a 306.237, un 0,2% menos que el año previo. De ellas, 8 de cada 10 se impusieron a varones, y algo más del 70% tenían nacionalidad española. Por tipología, los que tuvieron mayor incidencia fueron los delitos contra la seguridad vial (22,4% del total), los de lesiones (17,3%) y los de hurtos (16,4%). A su vez, algo más de 4.500 fueron condenas por delitos sexuales.

En Galicia, con 14.754 personas de más de 18 años condenadas, en 2025 se registró un repunte del 8%, más acusado todavía en lo que a los delitos sexuales respecta, que pasaron de 162 a 188, es decir, un 16% más. Igual que en el caso de los menores, con 93 condenados A Coruña lidera el ránking, seguida de Pontevedra (62), Ourense (17) y Lugo (16).