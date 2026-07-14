El tiempo en A Coruña: cielo parcialmente nuboso este martes
Las temperaturas seguirán siendo suaves, continuarán entre valores 18 a 23 grados
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A Coruña continuará este martes en la influencia de una baja relativa localizada al oeste de la Península Ibérica, de modo que se espera una jornada de cielos parcialmente nuboso, incluso con lloviznas a partir de la tarde.
Las temperaturas, según el observatorio meteorológico gallego, continuarán sin cambios o con ligeros ascensos, pero los valores seguirán siendo suaves. En A Coruña, los termómetros se moverán entre los 18 grados de mínima y los 23 de máxima.
Los vientos soplarán del sur, flojos en general.
Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:
- A Coruña 18°C 23°C
- Lugo 16°C 28°C
- Vigo 17°C 25°C
- Ferrol 16°C 26°C
- Santiago 15°C 24°C
- Pontevedra 16°C 24°C
- Ourense 16°C 32°C