El 60% de los ciclos de FP se queda sin vacantes en la primera adjudicación por segundo año consecutivo

Un año más, la Formación Profesional vuelve a consolidar su atractivo y a demostrar que es una de las opciones preferentes de los jóvenes gallegos. Tanto es así que más del 60% de los 877 ciclos de la modalidad ordinaria que oferta la Administración Autonómica han cubierto ya todas sus plazas a un día de que termine el plazo de la primera adjudicación (que se cierra el 15 de julio a las 13.00 horas).

Así lo ha confirmado este martes la Consellería de Educación, que dirige Román Rodríguez, en un comunicado en el que ha destacado el incremento de solicitudes, de un 2% con respecto al curso anterior, lo que significa que 57.118 personas presentaron una solicitud para cursar alguna modalidad de FP.

La mayor tasa de ocupación se dio en los Grados Superiores, que en total ascienden a 442. De ellos, el 64,03% han cubierto todas sus plazas, y tan solo 159 tienen vacantes. En el caso de los Grados Medios, los ciclos completos son el 57,24%, por lo que quedan plazas libres en 186.

De este modo, tan solo hay vacantes en 345 ciclos, aunque no están repartidos de forma equitativa por el territorio. Por provincias, tanto en A Coruña como en Pontevedra hay 114 ciclos con vacantes (en A Coruña 61 de Grado Medio y 53 de Grado Superior, y en Pontevedra 59 de Grado Medio y 55 de Grado superior), lo que es de esperar al ser las provincias con mayor oferta de FP en la modalidad ordinaria (362 y 314 ciclos, respectivamente).

En cambio, en Lugo quedan 76 ciclos de régimen ordinario con plazas libres (43 de Grado Medio y 33 de Grado Superior), de una oferta que en total asciende a 116 ciclos. En Ourense, por su parte, de los 85 ciclos que se ofrecen en régimen ordinario, solo hay vacantes en 41 (23 de Grado Medio y 18 de Grado Superior).

Sanidad, la familia más demandada

Igual que el año pasado, Sanidad fue la familia más demandada, aunque a diferencia del curso 2025-2026, donde tras la primera adjudicación se habían cubierto el 100% de las plazas, en esta ocasión todavía quedan cerca de un 5% de vacantes. Los siguientes ciclos más demandados este curso son los de la familia de Actividades físicas y deportivas (donde se han cubierto el 92,59% de las plazas) e Imagen y Sonido (con un 90,48% de las plazas adjudicadas).

Estos datos sobre las familias educativas más demandadas coinciden con los ciclos superiores que tienen la nota de corte más elevada por la vía de Bachillerato, que la Consellería también ha divulgado este martes. El listado lo encabeza el ciclo con la nota de corte más elevada es el de Higiene bucodental que se imparte en el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Carballeira-Marcos Valcárcel (Ourense), que este curso tiene una nota de corte de 8,53, la única que supera el 8. A más de un punto de distancia, lo siguen Anatomía patológica y citodiagnóstico del Centro de Estudios Superiores Aloya, ubicado Vigo, con un 7,83; y los ciclos de Acondicionamiento Físico en el instituto Agra de Orzán, de A Coruña, y el de Laboratorio clínico y biomédico del CIFP de Leixa, en Ferrol, ambos con un 7,72. Son, en total, 25 las titulaciones que tienen una nota de corte de notable.

De este listado que engloba las 50 titulaciones que requieren más nota este curso, la más baja es un 6,61, que compartes ciclos como Educación Infantil del CIFP Ánxel Casal-Monte Alto (A Coruña) y del CIFP Portovello (Ourense) y Enseñanza y animación sociodeportiva del CPR Plurilingüe Lar, también en Vigo.

En todo caso, el plazo para confirmar o renunciar a las plazas finaliza este miércoles a las 13:00, por lo que es posible que a partir de entonces algunos de los ciclos completos puedan tener alguna vacante. Eso sí, desde la Xunta señalan que la mayoría tienen lista de espera.