Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La reforma de Torre de MarathónEl contrato de NostiánMercado de fichajes del DeportivoExhumación de restos en una fosa común de Beira, en CarralFerroglobe presenta un ERTE para su plantilla de A CoruñaColas para el concierto de Alejandro Sanz en el ColiseumForo Económico de Galicia
instagramlinkedin

Acceso a la universidad

¿Qué carreras aún puedes estudiar en Galicia tras el cierre de 126 grados? De ADE a Tecnologías de Telecomunicación o Educación Infantil

El Sistema Universitario de Galicia mantiene 68 opciones disponibles entre grados, simultaneidades y programas específicos tras la segunda adjudicación de plazas

La CiUG abre un nuevo plazo de matrícula los días 15 y 16 de julio para las titulaciones con límite de plazas

Estudiantes, en plenas pruebas de acceso a la Universidad en Vigo

Estudiantes, en plenas pruebas de acceso a la Universidad en Vigo / José Lores

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Elena Ocampo

Vigo

Todavía hay margen para acceder a la universidad pública gallega.

Aunque la segunda adjudicación de plazas ha elevado a 126 las titulaciones cerradas —125 tras este segundo llamamiento más Medicina, que agotó sus plazas ya en la primera lista—, el Sistema Universitario de Galicia (SUG) mantiene abiertas 68 opciones entre grados, simultaneidades, itinerarios y programas con código propio.

La oferta disponible se concentra sobre todo en los campus de Lugo, Santiago y Vigo, mientras que A Coruña ya tiene cubierto el 80% de sus estudios. El segundo plazo de matrícula para las titulaciones con límite de plazas permanecerá abierto entre el 15 y el 16 de julio para el alumnado convocado por la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG).

De las 194 titulaciones ofertadas, este año son 126 las que han agotado sus plazas, cinco menos que en este mismo periodo de 2025.

Las posibilidades para quienes todavía buscan una plaza pasan principalmente por titulaciones de Ciencias Sociales, Humanidades e ingenierías, aunque también permanecen abiertas carreras como Educación Infantil, Enfermería en Povisa o Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación.

USC: Campus de Lugo (13 titulaciones)

  • ADE (5,000)
  • Ingeniería Civil (5,000)
  • Ingeniería Forestal y del Medio Natural (5,404)
  • Ingeniería de Procesos Químicos Industriales (5,834)
  • Educación Infantil (8,330)
  • Relaciones Laborales y Recursos Humanos (5,000)
  • Ingeniería Agrícola y Agroalimentaria (5,020)
  • Paisaje (6,813)
  • Robótica (6,450)
  • Gestión Cultural (presencial, 6,720; virtual, 5,200)
  • Simultaneidad Ingeniería Agrícola e Ingeniería Forestal (5,000)
  • Grado Abierto USC Ingenierías (5,100)

Campus de Santiago (15)

  • ADE (7,650)
  • Ciencia Política y de la Administración (5,000)
  • Economía (5,000)
  • Filología Clásica (6,658)
  • Historia del Arte (5,500)
  • Lengua y Literatura Españolas (5,122)
  • Lengua y Literatura Gallegas (5,420)
  • Lengua y Literatura Inglesas (5,000)
  • Lenguas Modernas (5,000)
  • Óptica y Optometría (9,642)
  • Pedagogía (8,596)
  • Relaciones Laborales y Recursos Humanos (5,180)
  • Trabajo Social (5,058)
  • Geografía y Ordenación del Territorio (5,034)
  • Periodismo (9,288)

UVigo: Campus de Ourense (9)

  • Administración y Dirección de Empresas (5,000)
  • Ciencia y Tecnología de los Alimentos (5,416)
  • Ciencias Ambientales (5,202)
  • Ingeniería Agraria (5,000)
  • Trabajo Social (5,022)
  • Turismo (5,162)
  • Simultaneidad Turismo + Geografía e Historia (5,730)
  • Simultaneidad Ingeniería Agraria + Ciencias Ambientales (5,118)
  • Simultaneidad Ingeniería Agraria + Ciencia y Tecnología de los Alimentos (6,834)

Campus de Pontevedra (4)

  • Bellas Artes (5,000)
  • Dirección y Gestión Pública (presencial, 5,058; virtual, 5,552)
  • Ingeniería Forestal (5,222)

Campus de Vigo (15)

  • Administración y Dirección de Empresas (5,963)
  • Derecho (8,660)
  • Educación Infantil (5,000)
  • Educación Primaria (6,628)
  • Enfermería (Povisa) (10,682)
  • Ingeniería de la Energía (5,950)
  • Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación (5,508)
  • Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos (5,022)
  • Ingeniería Electrónica Industrial y Automática (8,500)
  • Ingeniería Mecánica (10,478)
  • Lenguas Extranjeras (5,000)
  • Traducción e Interpretación Español-Inglés (5,120)
  • Traducción e Interpretación Español-Francés (5,010)
  • Traducción e Interpretación Gallego-Inglés (7,648)
  • Filología Aplicada en Gallego y Español (5,000)

UDC: Campus de A Coruña (10)

  • Ciencias Empresariales (5,000)
  • Español (5,897)
  • Gallego-Portugués (5,642)
  • Inglés (5,000)
  • Sociología (5,000)
  • Turismo (presencial, 5,000; online, 7,700)
  • Simultaneidad Español + Gallego-Portugués (sin nota de corte)
  • Simultaneidad Inglés + Gallego-Portugués (10,952)
  • Grado Abierto en Ciencias Sociales y Jurídicas (9,364)

Campus de Ferrol (2)

  • Relaciones Laborales y Recursos Humanos (5,000)
  • Gestión Digital de Información y Documentación (6,086

La publicación de estas listas no supone el cierre definitivo del proceso de admisión. En las próximas semanas todavía podrán producirse movimientos derivados de renuncias o cambios de matrícula, aunque el grueso de la oferta ya ha quedado cubierto tras esta segunda adjudicación de la CiUG.

Noticias relacionadas

El calendario establece que los estudiantes convocados formalicen ahora su matrícula entre los días 15 y 16 de julio.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: Faro de Vigo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tráfico blindará las carreteras gallegas con controles de alcohol y drogas: dónde se harán y a qué horas
  2. El mapa de los 928 positivos en Galicia en solo una semana: la DGT destapa las provincias con más riesgo al volante
  3. Jacobo (36 años, vecino de Vigo) condujo sin carné desde los 15 años y pasó ocho en la cárcel: «Yo tuve suerte, otros no llegan a contarlo»
  4. El tiempo en A Coruña: tiempo inestable, con nubosidad y lluvias débiles
  5. Declarado un incendio forestal en el parque natural Fragas do Eume
  6. La Asociación Érguete en Galicia transforma condenas en segundas oportunidades a través de la educación vial
  7. El alquiler de tierras cuesta en Galicia 118 euros por hectárea y 44 por parcela
  8. Conductores en la A-6 de Galicia a Madrid: atención a los desvíos y cortes por obras hasta octubre

¿Qué carreras aún puedes estudiar en Galicia tras el cierre de 126 grados? De ADE a Tecnologías de Telecomunicación o Educación Infantil

¿Qué carreras aún puedes estudiar en Galicia tras el cierre de 126 grados? De ADE a Tecnologías de Telecomunicación o Educación Infantil

Belén y Olegario: rostro gallego de las cuidadoras, que reclaman derechos frente al Congreso

Belén y Olegario: rostro gallego de las cuidadoras, que reclaman derechos frente al Congreso

Hacienda insta a la Xunta a negociar la financiación autonómica y Corgos tilda el diálogo de «fake»

Hacienda insta a la Xunta a negociar la financiación autonómica y Corgos tilda el diálogo de «fake»

El modelo de chiringuito de playa sostenible e integrado en el paisaje de Galicia no despierta mucho interés

La Xunta une a jóvenes y mayores en un programa que fusiona inteligencia artificial, robótica y tradición gallega

La Xunta une a jóvenes y mayores en un programa que fusiona inteligencia artificial, robótica y tradición gallega

Talento, estrategia y tecnología para acelerar el crecimiento de Galicia

Solo un 20% de carreras de la Universidade da Coruña tiene plaza tras la segunda matriculación

La Xunta evita asumir los compromisos para reforzar la seguridad de las trabajadoras del SAF

La Xunta evita asumir los compromisos para reforzar la seguridad de las trabajadoras del SAF
Tracking Pixel Contents