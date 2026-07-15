¿Qué carreras aún puedes estudiar en Galicia tras el cierre de 126 grados? De ADE a Tecnologías de Telecomunicación o Educación Infantil

Todavía hay margen para acceder a la universidad pública gallega.

Aunque la segunda adjudicación de plazas ha elevado a 126 las titulaciones cerradas —125 tras este segundo llamamiento más Medicina, que agotó sus plazas ya en la primera lista—, el Sistema Universitario de Galicia (SUG) mantiene abiertas 68 opciones entre grados, simultaneidades, itinerarios y programas con código propio.

La oferta disponible se concentra sobre todo en los campus de Lugo, Santiago y Vigo, mientras que A Coruña ya tiene cubierto el 80% de sus estudios. El segundo plazo de matrícula para las titulaciones con límite de plazas permanecerá abierto entre el 15 y el 16 de julio para el alumnado convocado por la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG).

De las 194 titulaciones ofertadas, este año son 126 las que han agotado sus plazas, cinco menos que en este mismo periodo de 2025.

Las posibilidades para quienes todavía buscan una plaza pasan principalmente por titulaciones de Ciencias Sociales, Humanidades e ingenierías, aunque también permanecen abiertas carreras como Educación Infantil, Enfermería en Povisa o Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación.

USC: Campus de Lugo (13 titulaciones)

ADE ( 5,000 )

) Ingeniería Civil ( 5,000 )

) Ingeniería Forestal y del Medio Natural ( 5,404 )

) Ingeniería de Procesos Químicos Industriales ( 5,834 )

) Educación Infantil ( 8,330 )

) Relaciones Laborales y Recursos Humanos ( 5,000 )

) Ingeniería Agrícola y Agroalimentaria ( 5,020 )

) Paisaje ( 6,813 )

) Robótica ( 6,450 )

) Gestión Cultural (presencial, 6,720 ; virtual, 5,200 )

; virtual, ) Simultaneidad Ingeniería Agrícola e Ingeniería Forestal ( 5,000 )

) Grado Abierto USC Ingenierías (5,100)

Campus de Santiago (15)

ADE ( 7,650 )

) Ciencia Política y de la Administración ( 5,000 )

) Economía ( 5,000 )

) Filología Clásica ( 6,658 )

) Historia del Arte ( 5,500 )

) Lengua y Literatura Españolas ( 5,122 )

) Lengua y Literatura Gallegas ( 5,420 )

) Lengua y Literatura Inglesas ( 5,000 )

) Lenguas Modernas ( 5,000 )

) Óptica y Optometría ( 9,642 )

) Pedagogía ( 8,596 )

) Relaciones Laborales y Recursos Humanos ( 5,180 )

) Trabajo Social ( 5,058 )

) Geografía y Ordenación del Territorio ( 5,034 )

) Periodismo (9,288)

UVigo: Campus de Ourense (9)

Administración y Dirección de Empresas ( 5,000 )

) Ciencia y Tecnología de los Alimentos ( 5,416 )

) Ciencias Ambientales ( 5,202 )

) Ingeniería Agraria ( 5,000 )

) Trabajo Social ( 5,022 )

) Turismo ( 5,162 )

) Simultaneidad Turismo + Geografía e Historia ( 5,730 )

) Simultaneidad Ingeniería Agraria + Ciencias Ambientales ( 5,118 )

) Simultaneidad Ingeniería Agraria + Ciencia y Tecnología de los Alimentos (6,834)

Campus de Pontevedra (4)

Bellas Artes ( 5,000 )

) Dirección y Gestión Pública (presencial, 5,058 ; virtual, 5,552 )

; virtual, ) Ingeniería Forestal (5,222)

Campus de Vigo (15)

Administración y Dirección de Empresas ( 5,963 )

) Derecho ( 8,660 )

) Educación Infantil ( 5,000 )

) Educación Primaria ( 6,628 )

) Enfermería (Povisa) ( 10,682 )

) Ingeniería de la Energía ( 5,950 )

) Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación ( 5,508 )

) Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos ( 5,022 )

) Ingeniería Electrónica Industrial y Automática ( 8,500 )

) Ingeniería Mecánica ( 10,478 )

) Lenguas Extranjeras ( 5,000 )

) Traducción e Interpretación Español-Inglés ( 5,120 )

) Traducción e Interpretación Español-Francés ( 5,010 )

) Traducción e Interpretación Gallego-Inglés ( 7,648 )

) Filología Aplicada en Gallego y Español (5,000)

UDC: Campus de A Coruña (10)

Ciencias Empresariales ( 5,000 )

) Español ( 5,897 )

) Gallego-Portugués ( 5,642 )

) Inglés ( 5,000 )

) Sociología ( 5,000 )

) Turismo (presencial, 5,000 ; online, 7,700 )

; online, ) Simultaneidad Español + Gallego-Portugués ( sin nota de corte )

) Simultaneidad Inglés + Gallego-Portugués ( 10,952 )

) Grado Abierto en Ciencias Sociales y Jurídicas (9,364)

Campus de Ferrol (2)

Relaciones Laborales y Recursos Humanos ( 5,000 )

) Gestión Digital de Información y Documentación ( 6,086



La publicación de estas listas no supone el cierre definitivo del proceso de admisión. En las próximas semanas todavía podrán producirse movimientos derivados de renuncias o cambios de matrícula, aunque el grueso de la oferta ya ha quedado cubierto tras esta segunda adjudicación de la CiUG.

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El calendario establece que los estudiantes convocados formalicen ahora su matrícula entre los días 15 y 16 de julio.