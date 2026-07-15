El Consello Económico e Social urge a la Xunta a optimizar el gasto sanitario y reforzar la plantilla médica de Atención Primaria

El informe anual del Consello Económico e Social (CES), en el que hace una radiografía de la situación social y económica de Galicia, ya está en el Parlamento. Lo ha entregado el presidente del órgano consultivo, Manuel Pérez, quien ha destacado que la memoria de 2025 fue aprobada por unanimidad y que es «fiel reflejo de la situación» de la comunidad, en la que hay luces y sombras. No es un «instrumento laudatorio de la acción del Gobierno», por lo que en su análisis también hay «alguna crítica».

Y uno de los reproches, que lleva incluido un reconocimiento al Sergas, es el referido a la situación de la sanidad pública. El CES pide a la Xunta «reforzar las medidas de eficiencia del gasto sanitario y de capacidad organizativa y disponibilidad de recursos humanos y materiales para revertir» la situación de las listas de espera.

El informe advierte del incremento en el tiempo medio de espera para las intervenciones quirúrgicas en 2025 y constata que, en el caso de las consultas externas, «se mantienen las especialidades de traumatología y oftalmología con el mayor número de personas en espera». No obstante, valora que la Consellería de Sanidade haya realizado «un nuevo esfuerzo en el incremento del gasto sanitario público relacionado con la necesidad de reducir listas de espera y mejorar la capacidad hospitalaria y la atención primaria».

Sin embargo, considera que resulta insuficiente, por lo que reclama un refuerzo «de las medidas de eficiencia del gasto sanitario y de capacidad organizativa y disponibilidad de recursos humanos y materiales para revertir esta situación», sobre todo porque en el futuro aumentará la demanda de servicios sanitarios a causa de la dinámica demográfica provocada por el envejecimiento de la población gallega.

En esta línea, el Consello Económico e Social emite otro reproche. Aumenta la demanda asistencial y la población con más probabilidades de necesitar atención, pero el número de médicos en el área de Atención Primaria «se mantiene estancado», con una media diaria de 2.434 profesionales.

Esta cifra, según se recoge en la memoria, resulta «insuficiente para cubrir las necesidades de una población con alta prevalencia de enfermedades crónicas». De ahí que el CES considere «necesario» analizar las causas de esta situación y, al mismo tiempo, incentivar la incorporación de nuevos médicos de familia, especialmente en el ámbito rural, para evitar que la sobrecarga asistencial derive en mayores tiempos de espera.

En lo tocante al sistema de dependencia, requiere «reforzar los equipos de valoración, simplificar los procedimientos administrativos y mejorar la coordinación entre servicios, con el objetivo de reducir significativamente las listas de espera y garantizar una atención más rápida y eficaz».

La memoria alerta también de que la tasa de mortalidad en Galicia por trastornos mentales y del comportamiento es «muy superior a la media estatal» (57,3 por cada cien mil habitantes en Galicia, frente a los 37 de la media del Estado). «Desde el CES entendemos que es necesario analizar las causas de este diferencial y aplicar los mecanismos correctores necesarios para reducir esta brecha», destaca.