Galicia se arriesga a incumplir de nuevo el tope de gasto fijado por ley

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha dado un tirón de orejas a Galicia pues advierte que corre el riesgo de incumplir una vez más la regla de gasto en 2027. La ley pone un límite a cuánto puede crecer el gasto de las administraciones públicas teniendo en cuenta los ingresos que, de manera estable, no ocasional o extraordinaria, obtienen las administraciones.

La comunidad ya se desvió de la regla del gasto en 2025 debido al incremento imprevisto en determinadas partidas de gasto, fundamentalmente de personal, así como por el gasto extraordinario derivado de los incendios e inundaciones acaecidos en el ejercicio.

La Airef considera previsible que Galicia corrija parte de la desviación detectada anteriormente y señala que el riesgo se reduce en 2026. Sin embargo, advierte de que el peligro de incumplimiento continúa en 2027 porque el documento presentado por la Xunta no permite comprobar que las medidas previstas sean suficientes para contener el crecimiento del gasto.

Y es que el plan de Galicia, según la Airef, «no permite evidenciar que las medidas correctivas adoptadas y previstas en materia de gastos puedan corregir la desviación apreciada en el ejercicio siguiente y mantener el gasto computable en una senda de cumplimiento en el futuro».

El plan, según constata el organismo, se presenta en un contexto de «importante indefinición» del marco fiscal que condiciona su elaboración y análisis.

La comunidad autónoma de Galicia está obligada a presentar un plan económico-financiero por incumplimiento de la regla de gasto en 2025, que debe ser informado por la Airef antes de su aprobación por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). El plan gallego, según el informe, recoge los apartados exigidos legalmente, «pero presenta deficiencias».

Previsiones

El plan prevé un crecimiento del gasto computable del 3,5% en 2026 y del 4% en 2027, alcanzando un superávit del 0,1% del PIB en 2026 y en 2027.

La Airef estima que el gasto computable a efectos de la regla de gasto crecerá en Galicia en línea con la tasa de referencia en 2026 y por encima en 2027. Bajo las estimaciones de ingresos de la Airef, el cumplimiento de la regla de gasto en los dos años mantendría el saldo estimado para 2026 y mejoraría tres décimas el de 2027.

Las principales discrepancias entre el escenario de la AIReF y las previsiones del plan gallego se derivan de la evolución esperada de los empleos no asociados al plan de recuperación, transformación y resiliencia y del volumen de gasto finalista excluido de la regla.

En los años de aplicación de las actuales reglas fiscales, la comunidad ha incumplido una vez el objetivo de estabilidad, cuatro la regla de gasto y ninguna el objetivo de deuda.

La Airef estima que si Galicia hubiera cumplido la regla de gasto en 2024 y 2025 la deuda se situaría en el 12,1% del PIB al cierre del ejercicio.

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Otras comunidades

Pero Galicia no es la única comunidad con riesgo de incumplir de nuevo la Ley de Estabilidad Presupuestaria. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal considera insuficientes los planes económico-financieros analizados hasta la fecha de las comunidades autónomas para cumplir la regla de gasto en 2026 y 2027 y mantiene el riesgo de incumplimiento de esa norma en todas las autonomías cuyos documentos ha evaluado. La institución analizó los planes de Andalucía, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia y Madrid, comunidades obligadas a presentar estos planes tras incumplir la regla de gasto nacional en 2025.