Hacienda llama a las comunidades a negociar la financiación autonómica y Galicia tilda de «fake» la llamada al diálogo

El ministro de Hacienda, Arcadi España, emplazó este miércoles a las comunidades autónomas del PP a escuchar a su ciudadanía en materia de financiación autonómica y no «las instrucciones que da el señor Feijóo desde la calle Génova».

En un acto en A Coruña, Arcadi España reiteró «el llamamiento del Gobierno» a todas las comunidades para que «se sienten a negociar» el sistema de financiación autonómica, tras una propuesta que «inyecta 21.000 millones» y ninguna comunidad pierde recursos.

Sin embargo, el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, tildó de «fake» esta llamada al diálogo porque, según argumenta, el Ministerio de Hacienda solo está dispuesto a incorporar «cambios cosméticos» en su propuesta de financiación autonómica. La Xunta calcula que Galicia recibirá solo 380 millones más de fondos, una cantidad que considera «ridícula».

Corgos censuró que no se ha escuchado a las autonomías y que se les ha enviado un documento solo quince días antes de que se celebre el pleno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. «Es una huida hacia adelante», censuró.

«España lo necesita»

Pero el ministro insiste en que está abierto a dialogar con las comunidades. «Puede haber debate y tiene que haber debate», apuntó.

Cree que «España lo necesita» porque es la base de la financiación del Estado y hacen falta más recursos para asuntos como la sanidad o la educación.

Arcadi España pide, por tanto, que todas las comunidades «negocien bilateralmente y multilateralmente», esto último a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera previsto para final de mes.

«Que hablen con los sindicatos, que hablen con la patronal, que hablen con la sociedad civil y que a partir de ahí tomen sus decisiones. Tienen que fijarse en sus ciudadanos y no en las instrucciones que da el señor Feijóo desde la calle Génova», señaló

Asimismo, reclamó «que presenten su modelo alternativo si no les gusta el del Gobierno de España», puesto que «no vale el no por el no» que «no hace avanzar».

Senda de déficit

Respecto a la senda de déficit, rechazada en el Congreso, el ministro defendió que daba «más de 5.800 millones de margen financiero en los próximos años» a las comunidades, pero «el Partido Popular votó en contra entre aplausos».

«Preferían que el Gobierno de España perdiera una votación a que sus territorios recibieran más de 5.800 millones de euros», lamentó.

Sobre los Presupuestos Generales del Estado, España aseguró que son necesarios, que se van a presentar y que ya emprendió un diálogo que continuará «en cada una de las fases».

Corgos

El conselleiro de Facenda opina, sin embargo, que la estrategia del Gobierno en materia de Presupuestos y financiación es «un paripé» que solo sirve para terminar la legislatura sin cuentas públicas.

«Demostrando la voluntad de negociación que tiene el Gobierno ya anuncia que va a presentar la misma», afeó.

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Corgos cargó también contra la propuesta de financiación autonómica, con «catorce de quince comunidades totalmente en contra». Así señaló que el nuevo modelo es «un traje a medida» de Cataluña. «Y ya no queda tela para el resto de comunidades», advirtió.

Fuente: Faro de Vigo