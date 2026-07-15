Rueda busca llegar a los 50.000 beneficiarios del Bono Coidado no Fogar antes de finalizar la legislatura
El Gobierno gallego impulso esta ayuda en 2024 para facilitar la atención de las personas dependientes en su entorno, pudiendo ser atendidas por sus allegados.
R. S.
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda,aseguró este martes que pretende llegar a los 50.000 beneficiarios del Bono Coidado no Fogar antes de finalizar la legislatura, tras alcanzar los 40.000. «Es una medida que sitúa al territorio como referente en atención a la dependencia», subrayó.
Así lo subrayó el presidente autonómico tras visitar en Porto do Son el domicilio del beneficiario número 40.000 de estas bolsas, que permiten a las personas dependientes recibir cuidados en su hogar.Allí, Alfonso Rueda ha asegurado que desde su Ejecutivo «quieren seguir cuidando» a la gente que necesita cuidados de «la mejor manera posible, como merecen, y de forma responsable».
En este sentido, el mandatario gallego señaló que el objetivo es llegar a los 50.000 beneficiarios antes de finalizar la legislatura. «Queremos seguir ayudando a los dependientes y a sus familias; lo necesitan y es nuestra obligación», aseguró.
Fuente: El Correo Gallego
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