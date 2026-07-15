Rueda busca llegar a los 50.000 beneficiarios del Bono Coidado no Fogar antes de finalizar la legislatura

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda,aseguró este martes que pretende llegar a los 50.000 beneficiarios del Bono Coidado no Fogar antes de finalizar la legislatura, tras alcanzar los 40.000. «Es una medida que sitúa al territorio como referente en atención a la dependencia», subrayó.

Así lo subrayó el presidente autonómico tras visitar en Porto do Son el domicilio del beneficiario número 40.000 de estas bolsas, que permiten a las personas dependientes recibir cuidados en su hogar.Allí, Alfonso Rueda ha asegurado que desde su Ejecutivo «quieren seguir cuidando» a la gente que necesita cuidados de «la mejor manera posible, como merecen, y de forma responsable».

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En este sentido, el mandatario gallego señaló que el objetivo es llegar a los 50.000 beneficiarios antes de finalizar la legislatura. «Queremos seguir ayudando a los dependientes y a sus familias; lo necesitan y es nuestra obligación», aseguró.

Fuente: El Correo Gallego