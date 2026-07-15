El tiempo en A Coruña: miércoles de nubes y claros con temperaturas sin cambios
La nubosidad irá en aumento hacia el final del día y se mantendrá al menos durante el jueves y el viernes, cuando regresarán las lluvias
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
La baja relativa que un día más continuará en el Atlántico, cerca de Galicia, dejará un miércoles con intervalos de nubes y claros y nubosidad en aumento hacia el final del día.
Las temperaturas no van a experimentar cambios significativos, se moverán entre los 17 y los 24 grados, mientras que los vientos soplarán flojos de componente sur.
Los cielos cubiertos se mantendrán al menos durante el jueves y el viernes, cuando también se esperan chubascos que podrían ir acompañados de tormentas durante la tarde del jueves.
Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:
- Lugo 15°C 28°C
- Vigo 15°C 25°C
- Ferrol 15°C 26°C
- Santiago 14°C 25°C
- Pontevedra 15°C 24°C
- Ourense 16°C 31°C
- Tráfico blindará las carreteras gallegas con controles de alcohol y drogas: dónde se harán y a qué horas
- El mapa de los 928 positivos en Galicia en solo una semana: la DGT destapa las provincias con más riesgo al volante
- Jacobo (36 años, vecino de Vigo) condujo sin carné desde los 15 años y pasó ocho en la cárcel: «Yo tuve suerte, otros no llegan a contarlo»
- El tiempo en A Coruña: tiempo inestable, con nubosidad y lluvias débiles
- Declarado un incendio forestal en el parque natural Fragas do Eume
- La Asociación Érguete en Galicia transforma condenas en segundas oportunidades a través de la educación vial
- El alquiler de tierras cuesta en Galicia 118 euros por hectárea y 44 por parcela
- Conductores en la A-6 de Galicia a Madrid: atención a los desvíos y cortes por obras hasta octubre