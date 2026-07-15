El tiempo en A Coruña: miércoles de nubes y claros con temperaturas sin cambios

La baja relativa que un día más continuará en el Atlántico, cerca de Galicia, dejará un miércoles con intervalos de nubes y claros y nubosidad en aumento hacia el final del día.

Las temperaturas no van a experimentar cambios significativos, se moverán entre los 17 y los 24 grados, mientras que los vientos soplarán flojos de componente sur.

Los cielos cubiertos se mantendrán al menos durante el jueves y el viernes, cuando también se esperan chubascos que podrían ir acompañados de tormentas durante la tarde del jueves.

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Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades: