Las titulaciones que cerraron con las notas de corte más altas del Sistema Universitario de Galicia: tres superan incluso a Medicina

Medicina fue la única carrera que agotó sus plazas en el primer llamamiento del Sistema Universitario de Galicia (SUG), con una nota de corte de 12,812 en Santiago. Sin embargo, la segunda lista de la CiUG que hoy cierra la matriculación en otros 125 Grados deja una paradoja: tres titulaciones cerraron con una calificación todavía mayor que Medicina.

La nota más elevada corresponde a la simultaneidad de Matemáticas y Física de la USC, que quedó en 13,338. Le sigue el programa académico de recorrido sucesivo —PARS— que conduce al máster en Ingeniería Aeronáutica desde el grado en Ingeniería Aeroespacial, en Ourense, con un 13,010. La tercera posición es para Odontología, en Santiago, con 12,816, apenas cuatro milésimas por encima de Medicina.

También se situaron entre las opciones más exigentes la simultaneidad de Comunicación Audiovisual y Periodismo, con un 12,764; la de Ingeniería Informática y Matemáticas, con un 12,740.

La Universidade de Vigo sitúa en el campus de Ourense dos de las titulaciones con mayor nota de corte de Galicia. Ingeniería Aeroespacial cerró con un 12,316, pero por encima se situó el citado ya PARS en Máster en Ingeniería Aeronáutica vía Grado en Ingeniería Aeroespacial. Este itinerario fue la segunda opción más exigente de todo el SUG.

Completan el grupo de titulaciones por encima de 12 Biotecnología (12,288), el PARS de Ingeniería Biomédica en Vigo (12,258), Matemáticas (12,214) y la simultaneidad de Ingeniería Mecánica e Ingeniería Naval y Oceánica de Ferrol (12).

Las carreras sanitarias vuelven a concentrar buena parte de las notas más altas. Enfermería cerró con un 11,940 en Santiago, un 11,826 en A Coruña, un 11,480 en el Meixoeiro, un 11,246 en Lugo y un 11,224 en Pontevedra, según los últimos datos facilitados por la CiUG. En Ourense se quedó en 11,190 y en Ferrol, en 11,091.

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Las calificaciones corresponden a la última persona convocada por la cuota general y todavía pueden variar en los próximos llamamientos si se producen renuncias y corren las listas de espera.