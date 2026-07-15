La Xunta se abre a impartir cualquier asignatura en gallego «siempre que exista la unanimidad necesaria» y «respetando el equilibrio lingüístico»

Galicia ya tiene propuesta para el nuevo Plan Xeral de Normalización Lingüística, que cuenta con cerca de 700 medidas que marcarán la «hoja de ruta» del idioma a lo largo de la próxima década. Así lo ha destacado este miércoles el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, en un acto celebrado en Santiago que acogió a casi 800 personas y promete marcar el «inicio de una nueva etapa» para la lengua gallega. Entre las novedades más llamativas, Campos ha avanzado que se abre la puerta a impartir cualquier asignatura en gallego en el ámbito educativo, aunque siempre con la necesidad de alcanzar un acuerdo previo y unánime con el resto de formaciones políticas. Hoy en día, en base al decreto del plurilingüismo de 2010, en los centros ordinarios la docencia se reparte a medias entre las dos lenguas oficiales, y en los plurilingües, se divide de forma equitativa con el inglés, con idiomas de referencia para asignaturas concretas. Por ejemplo, tanto en Primaria como Secundaria Matemáticas debe impartirse siempre en castellano.

El origen del nuevo plan se remonta a octubre de 2024, cuando el Instituto Galego de Estadística publicó datos actualizados sobre el uso del idioma oficial de la comunidad que revelaron un panorama, cuanto menos, preocupante: casi 71.000 jóvenes de entre 5 y 14 años desconocen absolutamente el gallego, y más de la mitad de los menores de este grupo de edad que residen en Galicia solo usan el español en su vida cotidiana. En este tiempo, además, el porcentaje de residentes que dicen emplear solo el español en su día a día creció del 19,6% al 29,3%, y solo un 24,4% de la población usa el gallego de forma continua.

Los datos fueron cogidos con escepticismo por la Consellería que dirige José López Campos, desde la que destacaron el impacto que ha tenido la inmigración de personas que no hablan gallego y que las competencias en el idioma alcanzaron números históricos, con un 93% de la población que lo entiende, un 96% que lo sabe leer y un 84% que lo sabe escribir.

En todo caso, sobre lo que no hubo dudas fue sobre la necesidad de alcanzar un pacto por la lengua para abordar este «problema de uso social» —como lo definió el conselleiro en su momento—, lo que dio inicio a los trabajos que ahora concluyen con una propuesta que Campos ha calificado de «ambiciosa» nacida de un «proceso participativo que estuvo abierto a toda la sociedad».

En esto coincidió el coordinador de la propuesta, el catedrático Manuel González, que también estuvo detrás de la elaboración del plan original de 2004. Para él, no hay duda de que la «recuperación y la normalización social» del gallego «no puede quedar en manos de la libre competencia», dijo, mostrándose esperanzado de que este momento marque «un punto de inflexión» en el futuro del idioma.

Si bien no quiso entrar en detalle al considerar que el de este miércoles era un acto de «celebración agradecimiento» a quienes hicieron realidad esta propuesta, cuestionado por los medios López Campos destacó varias cuestiones, entre ellas la posibilidad que abre el documento a negociar el uso del idioma en la educación y a que más asignaturas sean impartidas en gallego. El texto no se refiere en ningún momento al decreto de 2010, pero sí «recoge la posibilidad de que en algún momento pueda haber ciertos ajustes que permitan actualizar la norma», señaló, siempre respetando el principio de equilibrio lingüístico entre gallego y el castellano.

Por lo tanto, «sí recoge ese escenario», aunque Campos puntualizó que queda supeditado a la «unanimidad necesaria», lo que coloca la pelota en el tejado de la oposición. «Este proceso de negociación no puede girar en torno a las reclamaciones unilaterales de una parte concreta del nacionalismo, estarían jugando fuera del marco que la sociedad gallega nos puso», aseverando que «probablemente en muchos años no se volverán a dar unas circunstancias parecidas para poder llegar a un gran acuerdo, un gran pacto».

También se contempla fomentar el uso del gallego en los espacios de socialización (como recreos, comedores o extraescolares), tener modelos de acogida lingüística para el alumnado de fuera e impartir en gallego los módulos que trabajen la comunicación en el título de técnico superior de Educación Infantil. Promover su uso en la docencia universitaria junto a mecanismos de seguimiento, recuperar el nombre de Equipos de Normalización Lingüística, que en 2010 el decreto pasó a llamar de dinamización; y ampliar la oferta de cursos CELGA con formatos semipresenciales y horarios adaptados a las necesidades laborales y familiares son otras de las medidas.

Fuera de las aulas, el plan, disponible en la página de la Consellería desde el miércoles, también baja al detalle. En la Administración, la Xunta se compromete a la «oferta positiva»: el gallego será la lengua inicial de contacto con la ciudadanía en todos sus servicios. En justicia, la implantación en gallego del nuevo sistema procesal Atenea busca que los procedimientos judiciales puedan desarrollarse 100% en gallego por primera vez en la historia, junto a la traducción de las sentencias del TSXG.

En el ámbito sanitario, por su parte, se hallan algunas de las medidas más llamativas, como la creación de un Servizo de Normalización Lingüística dentro del Servizo Galego de Saúde y un gestor lingüístico en cada área sanitaria, con el objetivo de dotar al Sergas de las herramientas necesarias para cumplir los objetivos de la Administración. Al hilo, para la Atención Primaria se plantea la creación del programa 'Consulta en gallego', que informará sobre la disponibilidad en el centro de ser atendido en gallego. Para la sanidad privada se apuesta por crear el sello 'Centro Sanitario Lingüísticamente Responsable'.

Otro de los aspectos en los que el plan pone el acento es en la ruptura de la transmisión generacional, que vigilarán dos nuevos observatorios al amparo del Consello Asesor da Lingua Galega: uno sobre el uso del gallego en el ámbito familiar y otro entre la juventud. En esta línea, se contempla aumentar la producción en la TVG de series de ficción juveniles y desarrollar una app oficial de ocio en gallego con un mapa de eventos. Y también se plantea la elaboración de la Lei da Lingua que complemente la Lei de Normalización Lingüística de 1983, aunque sin modificarla, al ser, a ojos del conselleiro, una de las leyes «fundacionales de nuestro marco jurídico autonómico».

La propuesta también plantea medidas para el resto de sectores, como el tecnológico, el social, el cultural o el deportivo, y ya está en manos del Parlamento gallego para su debate.