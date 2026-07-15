La Xunta reitera su rechazo al nuevo modelo de financiación autonómica a dos semanas del Consejo de Política Fiscal y Financiera: «Fue pactado con ERC para beneficiar a Cataluña y de espaldas a las comunidades»

La Xunta de Galicia ha vuelto a reiterar su rechazo al nuevo modelo de financiación autonómica, después de que la semana pasada el Ministerio de Hacienda remitiese a las comunidades el borrador con los detalles de la propuesta y acudir este martes a una nueva reunión técnica convocada por el Gobierno central en Madrid. Así lo ha manifestado la Consellería de Facenda, que dirige Miguel Corgos, en un comunicado remitido a los medios tras el encuentro, aseverando que no puede aceptar esta «formulación» pactada «a espaldas de las comunidades» que es «muy perjudicial» para la comunidad. Según recuerda el Ejecutivo de Alfonso Rueda, 14 de las 15 comunidades del régimen común lo rechazan, lo que no vaticina muy buen presagio de cara a si habrá o no acuerdo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebrará el próximo 29 de julio.

Concretamente, tras el encuentro en la capital, desde Facenda han recordado que con el nuevo modelo la comunidad solo aumentaría sus recursos en un 2,4%, «menos de lo que representa en términos de población ajustada al Producto Interior Bruto» —Galicia aglutina algo más del 6% de la población del país—. Denuncian, además, la negativa del Ministerio a negociar cambios en los «elementos sustanciales» de la propuesta para corregir este «agravio», por lo que, del mismo modo, la Xunta no cambia su posición, firme ya en enero cuando se presentó la propuesta.

De este modo, el Gobierno gallego vuelve a rechazar este «modelo pactado previamente con Esquerra Republicana de Catalunya para beneficiar a Cataluña y de espaldas al resto de comunidades autónomas», tras una reunión técnica que de poco ha servido para favorecer un posible acuerdo.

El próximo encuentro se celebrará el día 29, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera convocado de urgencia a principios de mes por el nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, con la intención de tener el nuevo modelo aprobado después del verano en Consejo de Ministros y remitirlo al Congreso.