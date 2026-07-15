La Xunta une a jóvenes y mayores en un programa que fusiona inteligencia artificial, robótica y tradición gallega

La tecnología como puente entre generaciones. Ese es el objetivo de Argallando entre xeracións, la nueva edición del programa «Tech Kids» con el que la Xunta quiere sentar a la misma mesa a adolescentes y personas mayores para compartir conocimientos, recuperar la memoria colectiva y desarrollar proyectos que combinen innovación y cultura popular.

La iniciativa, presentada este miércoles, está dirigida a jóvenes de entre 12 y 18 años y se desarrollará en las aulas de la Red CeMIT entre el 20 de julio y el 19 de septiembre.

El programa contempla la celebración de más de una docena de jornadas formativas, organizadas en tres sesiones presenciales de dos horas y media por aula, con un marcado carácter práctico.

Los participantes trabajarán con tecnologías maker, diseñando y fabricando objetos mediante herramientas como la robótica, la impresión 3D, la programación, la electrónica creativa, los drones o la inteligencia artificial.

Sin embargo, el rasgo diferenciador de esta edición será la colaboración con personas mayores, cuyas experiencias y conocimientos servirán de inspiración para desarrollar proyectos que conecten la innovación con los oficios, las tradiciones y el patrimonio cultural gallego.

La administración autonómica dice buscar así que la tecnología deje de ser únicamente una herramienta de aprendizaje para convertirse también en un vehículo de transmisión de la memoria y de resolución de retos con impacto social.

Intercambio de experiencias entre generaciones

Los proyectos estarán orientados a crear soluciones que integren creatividad, ciencia y cultura, favoreciendo el intercambio de experiencias entre generaciones.

Como principal novedad, el programa incorpora las Semanas de Innovación entre Xeracións, una fase posterior a la formación en la que los trabajos realizados saldrán de las aulas CeMIT para presentarse en centros cívicos, centros de día, asociaciones y otros espacios comunitarios.

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También se organizarán visitas de personas mayores a las propias aulas, donde podrán conocer de primera mano las iniciativas desarrolladas e incluso participar en demostraciones prácticas.