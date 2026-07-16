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PLANES DE VERANO

Climatizadas, pegadas al Atlántico y gratis: así son las peculiares piscinas de playa en Portugal

La de Vila Nova de Gaia, de agua salada e integrada en la arena, es la más próxima a Galicia

Una de las tres piscina climatizadas junto al mar que hay en Portugal.

Una de las tres piscina climatizadas junto al mar que hay en Portugal. / Câmara Municipal Vila Nova de Gaia

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Alberto Blanco

Una piscina con agua del mar, climatizada a casi 30 grados, completamente gratuita y situada en plena arena de una playa del Atlántico. No se trata de un hotel ni de un complejo turístico. Está en Vila Nova de Gaia, al sur de Oporto, y es la opción más cercana a Galicia entre las instalaciones de este tipo que funcionan en la costa portuguesa.

Se trata de la inusual piscina de la playa de Canide Norte, en Canidelo, que volvió a abrir sus puertas en julio para la temporada de verano de 2026. Se trata de un gran vaso instalado junto al océano, a escasos metros de las fuertes olas, pero con el agua tranquila a una temperatura mucho más amable que la habitual en esta zona del litoral portugués.

Las piscinas junto al mar no es una idea nueva. De hecho, Vigo presume de algunas de las más famosas, las de la playa de Samil. También en numerosos puntos de la costa gallega y portuguesa existen piscinas naturales formadas entre las rocas. En Portugal, sin embargo, llevaron hace unos años el concepto un paso más allá: agua salada, temperatura controlada y una estructura integrada en el arenal. También en el país vecino es posible, por ejemplo, disfrutar de un parque acuático nada habitual, ya que es cubierto, lo que permite utilizarlo todo el año.

La piscina de Canide Norte presume de 20 metros de largo por 25 de ancho y alcanza una profundidad máxima de un metro. El agua de mar se calienta mediante paneles solares y suele mantenerse entre los 28 y los 29 grados. La estructura dispone además de una barrera para proteger a los bañistas del viento, frecuente en este tramo de costa.

El acceso es completamente gratuito y la piscina abre todos los días desde las 9.30 hasta las 19.30 horas, en horario portugués. El aforo está limitado a 50 personas al mismo tiempo y cada bañista puede permanecer en el interior durante un máximo de 30 minutos, una medida destinada a facilitar la rotación cuando se forman colas.

Los menores de 12 años deben estar acompañados por un adulto y tampoco está permitido saltar o lanzarse al agua. Su escasa profundidad y el carácter controlado del recinto convierten esta piscina en una alternativa especialmente atractiva para familias con niños, personas mayores y usuarios con movilidad reducida.

De hecho, la instalación fue diseñada inicialmente pensando en personas con dificultades de movilidad, aunque posteriormente el Ayuntamiento de Vila Nova de Gaia amplió el proyecto para permitir el acceso del público general. La piscina comenzó a funcionar en 2022 y, tras el éxito de sus primeras temporadas, ha regresado cada verano al arenal de Canide Norte.

Otras dos piscinas climatizadas en Figueira da Foz

Una de las piscinas climatizadas de Figueira da Foz (Portugal).

Una de las piscinas climatizadas de Figueira da Foz (Portugal). / CM Figueira da Foz

El modelo implantado en Vila Nova de Gaia se extendió posteriormente a Figueira da Foz. Este verano han vuelto a abrir las piscinas de agua salada climatizada de la playa de Buarcos y la de la playa de Claridade, frente al hotel Vila Galé Collection Figueira da Foz.

Las dos instalaciones ofrecen entrada gratuita y el acceso se organiza por orden de llegada. Abren desde las 10.00 hasta las 19.30 horas, aunque permanecen cerradas para el descanso del personal entre las 13.00 y las 14.30 horas.

El aforo es de 50 bañistas. Cuando existe una elevada demanda, el sistema garantiza turnos de al menos 30 minutos, permitiendo que un mayor número de personas pueda utilizar las piscinas durante la jornada. El agua se mantiene a 29 grados y las zonas de baño disponen de vigilancia permanente. Las normas son similares a las de Canide Norte.

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Una de las piscinas climatizadas en una de las playas de Figueira da Foz.

Una de las piscinas climatizadas en una de las playas de Figueira da Foz. / CM Figueira da Foz

Figueira da Foz estrenó sus primeras instalaciones de este tipo en el verano de 2023. La respuesta fue inmediata: las dos piscinas que funcionaron durante aquella primera temporada registraron cerca de 70.000 entradas en aproximadamente un mes y medio.

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Fuente: Faro de Vigo

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