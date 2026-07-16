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Día de Galicia

Miguel Santalices será el delegado regio en la Ofrenda al Apóstol

Toma el testigo a Alfonso Rueda, que asumió esta responsabilidad en 2025

El presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices, ejerce como delegado regio en la Ofrenda de la Traslación del apóstol, en 2024.

El presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices, ejerce como delegado regio en la Ofrenda de la Traslación del apóstol, en 2024. / Xoán Álvarez

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R.S.

Santiago

El presidente del Parlamento, Miguel Ángel Santalices, ejercerá este año, por encargo del rey Felipe VI, como delegado regio en la Ofrenda al Apóstol 2026, que se celebrará el próximo 25 de julio, Día Nacional de Galicia, en la capital gallega.

De este modo, el jefe del legislativo gallego da el relevo al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que fue el encargado de ejercer esta labor el pasado año, que ya había ejercido Santalices en 2024.

En cuanto a la presencia del monarca, en 2022 fue la última vez que Felipe VI se encargó de presidir la Ofrenda. Esa fue la cuarta vez que el actual rey desempeñó este papel, ya que lo habitual es que Casa Real designe a un delegado.

Otros delegados

Remontando más de 20 años la celebración, en el año 2000 ejerció esta función por delegación real el entonces presidente de la Xunta, Manuel Fraga, y el alcalde compostelano fue la personalidad elegida en 2001, 2005 y 2008.

Por su parte, la infanta Cristina realizó la ofrenda en el año 2002 y el entonces presidente del Parlamento, José María García Leira, se encargó en 2003. En 2007 fue su sucesora en la Cámara autonómica, Dolores Villarino, y un año antes, en 2006, otro presidente autonómico, Emilio Pérez Touriño.

El expresidente de la Xunta Alberto Núñez Feijóo ejerció como delegado regio en los años 2009, 2015 y 2017. Había sido designado también para la Ofrenda de 2013, que no llegó a celebrarse por el accidente de Angrois.

Noticias relacionadas y más

Otra presidenta del Parlamento, Pilar Rojo, fue designada en 2011, mientras que en 2012 ejerció este papel el entonces regidor popular de la ciudad, Ángel Currás. En 2019 lo hizo por cuarta vez Xosé Sánchez Bugallo, tras volver a la Alcaldía ocho años después.

Fuente: Faro de Vigo

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