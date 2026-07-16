El tiempo en A Coruña: la inestabilidad traerá chubascos tormentosos esta tarde
Continúa la influencia de las bajas presiones situadas al noroeste
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Este jueves se mantiene aún la inestabilidad meteorológica, con A Coruña en la influencia de las bajas presiones situadas al noroeste, de modo que se esperan cielos nubosos con chubascos tormentosos durante la tarde.
Las temperaturas mínimas no experimentarán cambios significativos, con termómetros que quedarán entre los 17 grados de mínima y los 23 de máxima. El viento soplará flojo de componente sur.
Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:
- A Coruña 17 23
- Lugo 16°C 26°C
- Vigo 16°C 24°C
- Ferrol 16°C 22°C
- Santiago 15°C 24°C
- Pontevedra 16°C 25°C
- Ourense 17°C 30°C
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