El tiempo en A Coruña: la inestabilidad traerá chubascos tormentosos esta tarde

Este jueves se mantiene aún la inestabilidad meteorológica, con A Coruña en la influencia de las bajas presiones situadas al noroeste, de modo que se esperan cielos nubosos con chubascos tormentosos durante la tarde.

Las temperaturas mínimas no experimentarán cambios significativos, con termómetros que quedarán entre los 17 grados de mínima y los 23 de máxima. El viento soplará flojo de componente sur.

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Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades: