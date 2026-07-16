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Infancia

La Xunta acusa al Gobierno de recortar a Galicia el 82% de los fondos para atender a menores migrantes no acompañados

La comunidad recibirá 740.000 euros este año, una cuantía que, según la conselleira de Política Social, no alcanza ni para cubrir el 5% de las necesidades

La conselleira de Política Social, Fabiola García, con el director xeral de Familia e Infancia, Jacobo Rey, en la Conferencia Sectorial.

La conselleira de Política Social, Fabiola García, con el director xeral de Familia e Infancia, Jacobo Rey, en la Conferencia Sectorial.

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R.S.

Santiago

El Gobierno destinará 740.000 euros este año a Galicia para financiar la acogida de menores migrantes no acompañados. La conselleira de Política Social e Igualdad, Fabiola García, denuncia que esto supone un recorte del 82% con respecto al año anterior.

Así lo trasladó este jueves durante la Conferencia sectorial de Infancia y Adolescencia, en la que se acordó el reparto de fondos entre las diferentes comunidades. Según Fabiola García, la partida asignada a la comunidad gallega es «totalmente insuficiente para afrontar esta materia».

En este sentido, detalló que esta cifra «no supone ni el 5% de lo que le cuesta atender a Galicia a todos los menores migrantes no acompañados», chicos, según añadió, que en muchos casos permanecerán durante años dentro del sistema de protección.

En su intervención, la conselleira de Política Social e Igualdad hizo hincapié en que se trata de una cantidad a repartir entre las comunidades «que lleva años congelada por la falta de Presupuestos Generales del Estado».

Ante esta situación, Fabiola García recordó que Galicia «sigue exigiendo más financiación y que sea acorde para poder afrontar la acogida y su permanencia en el sistema de protección de menores».

Por último, insistió en exigirle al Gobierno central «planificación y diálogo», ya que, según explicó, «siguen llegando a Galicia traslados y seguimos sin tener una planificación, sin saber exactamente cuántos más llegarán ni en que plazos».

Reparto

En conjunto, las comunidades recibirán 35 millones de euros para la acogida de menores migrantes, según aprobó el Consejo de Ministros el pasado martes. Las comunidades autónomas de Canarias e Islas Baleares y las ciudades de Ceuta y Melilla recibirán la mayor cuantía, al verse «afectadas por una mayor presión migratoria».

En este caso, utilizando como criterio la tensión a la que están sometidos sus sistemas de acogida (en base a la capacidad ordinaria de los sistemas de cada uno de los territorios y el número de menores migrantes no acompañados que se encuentran en los mismos), el Gobierno transferirá a Canarias 4 millones de euros, a Islas Baleares 2 millones, a Ceuta 5,5 millones y a Melilla 4 millones de euros.

El resto de los 35 millones de euros se reparte proporcionalmente entre el resto de las comunidades autónomas, en base a la actual acogida de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados. Las que más fondos recibirán serán: Andalucía (4 millones), Cataluña (3,65 millones), Comunidad de Madrid (3,63 millones) y Comunitat Valenciana (2,59 millones). Las que menos son: La Rioja (229.185 euros), Cantabria (236.422 euros) y Asturias (255.722 euros).

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Las comunidades y ciudades autónomas podrán hacer uso de esta transferencia para los gastos derivados de todas las actuaciones de información, orientación y apoyo psicosocial a estos niños, niñas y adolescentes, incluida su escolarización, la inserción sociolaboral y la inclusión social, bien en acogimiento residencial o en acogimiento familiar. Asimismo, estos fondos permitirán la ampliación de plazas del sistema.

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Fuente: Faro de Vigo

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