Hallan restos humanos en una zona de monte de Carballedo (Lugo) cerca de la vivienda de un hombre desaparecido en 2022

Un grupo de trabajadores forestales localizó el jueves restos humanos en una zona de monte del municipio lucense de Carballedo, próxima al domicilio de un vecino de avanzada edad que desapareció una mañana del mes de septiembre de 2022.

El hallazgo se ha producido en un área de difícil acceso, según traslada Europa Press, situada a escasa distancia de la vivienda donde residía el hombre, en la parroquia de A Raña, por lo que las principales sospechas se centran en que podría tratarse del desaparecido. Tras recibir el aviso, se desplazaron al lugar efectivos especializados de la Guardia Civil, junto con la autoridad judicial y personal forense, para llevar a cabo la inspección de la zona y la recogida de los restos encontrados.

Las diligencias se centran ahora en determinar la identidad de los restos, una labor que será realizada mediante los correspondientes análisis forenses a través del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga). Los trabajos también han permitido localizar diversos efectos personales en las inmediaciones, que serán examinados dentro de la investigación.

La desaparición de este vecino, de más de 70 años, había motivado un amplio operativo de búsqueda en su momento, en el que participaron durante semanas fuerzas de seguridad, servicios de emergencia y numerosos voluntarios. El hombre había abandonado su domicilio para realizar una actividad ganadera en una finca próxima, pero no regresó posteriormente a su casa.

Las labores de rastreo movilizaron a numerosas unidades especializadas, incluidos medios aéreos, equipos cinológicos y dispositivos tecnológicos de búsqueda, además de la colaboración de vecinos de Carballedo y de municipios cercanos, pero nunca se encontró nada, por lo que los trabajos acabaron abandonándose.

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De hecho, en esa zona se realizaron labores de búsqueda, pero no se localizaron restos. La investigación continúa abierta por el momento a la espera de los resultados de los análisis que permitan confirmar la identidad de los restos hallados y esclarecer las circunstancias del suceso.

Fuente: El Correo Gallego