El pago del alquiler en Galicia supera ya los niveles riesgo para los hogares y se lleva casi un tercio de todos sus ingresos

«En algunos momentos, un problema económico deja de ser un capítulo de manual y se convierte en una condición estructural del país», advierte Francisco Rodríguez Fernández, director de Cuadernos de información económica, en la carta de presentación del nuevo número de la revista publicada por Funcas. Eso es «lo que ha ocurrido con la vivienda en España». Rechaza el debate de una nueva burbuja. Los riesgos son otros y seguir analizando la situación con la misma visión de 2008 «nos lleva a diagnósticos equivocados y, peor aún, a remedios que no atacan su causa».

No hay un exceso de financiación alimentando una expansión descontrolada de la oferta. Todo lo contrario: existe «una escasez estructural» de inmuebles que «coexiste con una demanda persistente» y «nuevas formas del vulnerabilidad financiera, mucho más difíciles de detectar porque no responden a los indicadores de riesgo crediticio a los que estábamos acostumbrados». Los expertos de Funcas presentan la crisis de la vivienda ahora mismo en el país como «el resultado acumulado de una década de desajuste entre lo que se construye y lo que la sociedad necesita para formar hogares», provocando, entre otras cosas, que los alquileres «crezcan sistemáticamente por encima de los salarios».

Tanto suben los arrendamientos en comparación con los sueldos, que en Galicia se ha superado por primera vez el umbral de riesgo en el pago de la mensualidad. Se lleva el 31,8% de los ingresos de los hogares con contrato de arrendamiento, según el balance que acaba de divulgar el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) con la radiografía del coste en el primer trimestre del año. La tasa de esfuerzo recomendable para evitar un roto en el presupuesto doméstico se sitúa en el 30%. El indicador aumentó el 11,8% respecto al mismo periodo de 2025 y el 21,1% frente al cierre del ejercicio pasado. Y el organismo vinculado a la Consellería de Vivienda y Planificación de Infraestructuras constata «una tendencia creciente».

Más subidas

Con los datos de mayo recién actualizados por la Xunta a partir de las fianzas que obligatoriamente hay que depositar en la caja autonómica con la formalización de los contratos, el precio medio del alquiler en Galicia se sitúa en 613,1 euros, un 4,3% más que en el mismo mes del año pasado. El acumulado en lo que va de 2026 ronda los 604 euros después de un alza del 5,3%.

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Los arrendamientos se están encareciendo con mucha más intensidad en las ciudades, donde se concentran más de la mitad de los contratos firmados. Vigo sigue en cabeza: 727,5 euros, un 8,3% más que hace doce meses. En A Coruña, única zona declarada tensionada, se abarataron el 0,8%, hasta los 710,7 euros. El alquiler medio asciende a 706,6 euros en Pontevedra (10,3%); 672 euros en Santiago (7,6%); 587,5 euros en Ourense (9,3%); 585,7 euros en Ferrol (10,3%); y 564,5 euros en Lugo (1,6%).