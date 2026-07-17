El tiempo en A Coruña: la nubosidad dará paso a la apertura de claros

Este viernes en A Coruña continuará cierta inestabilidad atmosférica que traerá predominio de cielos nubosos durante las primeras horas, aunque con el avance del día las nubes se irán retirando para dar paso a la apertura de claros. Las temperaturas seguirán sin grandes cambios, con termómetros que oscilarán entre los 18 y los 23 grados.

El sábado las máximas irán en aumento y predominarán los cielos soleados, mientras que para el domingo se esperan intervalos de nubes y claros con mínimas en aumento.

Las previsiones apuntan que durante la próxima semana los valores térmicos volverán a ser muy elevados por la presencia de una dana al oeste de la península, lo que permitirá la entrada de una masa de aire cálido, seco y con polvo en suspensión.

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Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades: