El tiempo en A Coruña: la nubosidad dará paso a la apertura de claros
Este viernes continúa cierta inestabilidad, aunque las nubes no impedirán el paso del sol por la tarde. Los valores térmicos, sin grandes cambios, se moverán entre los 18 grados de mínima y los 23 de temperatura máxima
Este viernes en A Coruña continuará cierta inestabilidad atmosférica que traerá predominio de cielos nubosos durante las primeras horas, aunque con el avance del día las nubes se irán retirando para dar paso a la apertura de claros. Las temperaturas seguirán sin grandes cambios, con termómetros que oscilarán entre los 18 y los 23 grados.
El sábado las máximas irán en aumento y predominarán los cielos soleados, mientras que para el domingo se esperan intervalos de nubes y claros con mínimas en aumento.
Las previsiones apuntan que durante la próxima semana los valores térmicos volverán a ser muy elevados por la presencia de una dana al oeste de la península, lo que permitirá la entrada de una masa de aire cálido, seco y con polvo en suspensión.
Temperaturas mínimas y máximas previstas en las ciudades:
- A Coruña 18º 23º
- Lugo 15°C 26°C
- Vigo 16°C 25°C
- Ferrol 16°C 24°C
- Santiago 15°C 26°C
- Pontevedra 15°C 26°C
- Ourense 16°C 32°C
- Tráfico blindará las carreteras gallegas con controles de alcohol y drogas: dónde se harán y a qué horas
- El mapa de los 928 positivos en Galicia en solo una semana: la DGT destapa las provincias con más riesgo al volante
- Jacobo (36 años, vecino de Vigo) condujo sin carné desde los 15 años y pasó ocho en la cárcel: «Yo tuve suerte, otros no llegan a contarlo»
- Declarado un incendio forestal en el parque natural Fragas do Eume
- La Asociación Érguete en Galicia transforma condenas en segundas oportunidades a través de la educación vial
- El tiempo en A Coruña: miércoles de nubes y claros con temperaturas sin cambios
- Conductores en la A-6 de Galicia a Madrid: atención a los desvíos y cortes por obras hasta octubre
- Desarticulada una organización criminal, con sede en A Coruña, Lituania y Rumanía, que cometía robos en comercios de aeropuertos