Más de 7.300 migrantes acogidos a la regularización extraordinaria ya trabajan de manera legal en Galicia

La regularización extraordinaria de personas migrantes impulsada por el Gobierno central ya ha actuado como puente de acceso al mercado laboral para más de 7.300 personas acogidas a este proceso en Galicia. A 30 de junio, día en que finalizó el plazo para presentar solicitudes, el número de afiliados a la Seguridad Social vinculados a esta regularización masiva ascendía exactamente a 7.390 ciudadanos en la comunidad, lo que supone que prácticamente una de cada cinco personas que se acogieron a este procedimiento en Galicia (cerca de 39.000) ya están trabajando de manera legal, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones difundidos este sábado por la Delegación del Gobierno en Galicia.

Cabe señalar que los migrantes pueden empezar a trabajar con todo en regla una vez que la solicitud de regularización es admitida a trámite y reciben la comunicación que les informa de que el proceso se ha iniciado, sin necesidad de esperar a la resolución final de expediente.

Galicia concentra así cerca del 5% del total de personas regularizadas en toda España que ya tienen empleo de forma completamente legal, que ascendían a 159.097 a cierre de junio. Entre las cuatro provincias gallegas, A Coruña es donde más migrantes se han sumado al mercado laboral a raíz de este proceso de regularización, un total de 3.404 a día 30 de mes pasado, lo que supone el 2,1% del total nacional. Otros 1.881 trabajan en Pontevedra (1,2%); 1.088 en Lugo (0,7%); y 1.017 en Ourense (0,6%).

Más mano de obra para las empresas y cotizantes para la Seguridad Social

Con estas cifras en la mano, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, puso en valor la decisión del Ejecutivo central de allanar el camino de personas migrantes residentes ya en España con este proceso de regularización extraordinaria. "Os datos amosan que é posible fornecer o estado do benestar e xestionar a migración con legalidade, con responsabilidad e con dignidade. Fronte a quen levanta muros, nós apostamos por integrar, por garantir dereitos e crear oportunidades", destacó.

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Y defendió, además, la necesidad de ganar población trabajadora en una Galicia lastrada por el envejecimiento que precisa mano de obra en muchos sectores y afiliados que contribuyan con la Seguridad Social y ayuden a costerar las pensiones. "Porque quen traballa, cotiza e contribúe forma parte do progreso de Galicia", reivindicó Pedro Blanco.

Fuente: El Correo Gallego