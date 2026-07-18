Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Menos viajeros en la estación de tren de A CoruñaContrato de dos temporadas para AubameyangLa obra de Ecos do Sur que empodera a mujeres migrantesLa Cámara de A Coruña fija rutas prioritarias para AlvedroTelefónica y Amancio Ortega venden Telxius TelecomFiestas en las comarcas en directoFiestas de María Pita en directo
instagramlinkedin

Neumáticos al límite y marcas blancas, los indicadores de la crisis en los talleres de Galicia

Talleres en A Coruña alertan de usuarios que retrasan la puesta a punto del vehículo hasta regresar del viaje de vacaciones

Durante los últimos años, los clientes demandan "marcas blancas" para ahorrar en el cambio de piezas

El sector advierte de que la revisión de ruedas no resulta prioritario y se pospone al comienzo de la época de lluvias

Neumáticos sin uso acumulados en un taller de reparación de vehículos de A Coruña. RUEDAS

Neumáticos sin uso acumulados en un taller de reparación de vehículos de A Coruña. RUEDAS / LCO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

R. Prieto

A Coruña

El parque móvil gallego es de los más envejecidos de España. La revisiones y reparaciones de los talleres así lo constatan. Con la economía doméstica ajustada hasta el último céntimo, la estrategia de muchas familias es clara: si el coche arranca y no ha dado grandes sustos, mejor no tocarlo. ¿Para qué cambiar si se puede aguantar "unos añitos más"?

Si hay un elemento que delata los efectos de la crisis y la inflación en el mantenimiento de los vehículos, son los neumáticos. Es la pieza que más se estira, rozando a menudo lo peligroso. Desde Talleres Vega, en el coruñés polígono de Agrela, lo confirman: “El cambio de las ruedas se deja para el final. Se vienen a cambiar cuando empieza la época de lluvias".

Pero no es solo el cuándo, sino también el qué. Incluso los propietarios de vehículos de gama alta han bajado el listón. Ante la necesidad de cambiar neumáticos, bombillas o limpiaparabrisas, se opta por marcas blancas. "Se nota que la gente quiere ahorrar; desde hace unos años se piden marcas blancas", explican desde el taller.

Revisión post-vacaciones

Pero lo más preocupante para los profesionales del motor lo protagonizan conductores que posponen la puesta a punto al momento postvacaciones. En Talleres Allegue, en Agra da Bragua, escucharon en más de una ocasión: "A la vuelta del viaje me lo miras todo". Este es un perfil que preocupa, el de conductores que deciden jugársela y dejar la revisión para después de las vacaciones, confiando en que el coche aguantará el tirón del viaje.

Perfiles

Conviven dos perfiles de conductores en los talleres. Por un lado el previsor, que acude al taller justo antes de la cita, intentando evitar un suspenso en la inspección. Y el ahorrador, que prefiere pasar primero por la ITV, ver qué fallos detectan los inspectores y solo entonces acudir al taller para arreglar lo estrictamente necesario.

Noticias relacionadas

Curiosamente, gran parte de las visitas al taller por fallos en la ITV podrían evitarse "con un simple vistazo" antes de salir de casa: bombillas antiniebla fundidas o escobillas limpiaparabrisas que apenas barren el cristal. "Son boberías que se ven a simple vista sin necesidad de esperar a que un inspector nos dé el aviso", sentencian desde Talleres Allegue.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tráfico blindará las carreteras gallegas con controles de alcohol y drogas: dónde se harán y a qué horas
  2. El mapa de los 928 positivos en Galicia en solo una semana: la DGT destapa las provincias con más riesgo al volante
  3. Jacobo (36 años, vecino de Vigo) condujo sin carné desde los 15 años y pasó ocho en la cárcel: «Yo tuve suerte, otros no llegan a contarlo»
  4. Declarado un incendio forestal en el parque natural Fragas do Eume
  5. El tiempo en A Coruña: miércoles de nubes y claros con temperaturas sin cambios
  6. La Asociación Érguete en Galicia transforma condenas en segundas oportunidades a través de la educación vial
  7. Conductores en la A-6 de Galicia a Madrid: atención a los desvíos y cortes por obras hasta octubre
  8. Desarticulada una organización criminal, con sede en A Coruña, Lituania y Rumanía, que cometía robos en comercios de aeropuertos

“A la vuelta del viaje ya me revisas el coche”: la peligrosa lotería de los conductores gallegos que se resisten en ir al taller

“A la vuelta del viaje ya me revisas el coche”: la peligrosa lotería de los conductores gallegos que se resisten en ir al taller

El examen que se nos atraganta a los gallegos: solo nos supera una comunidad en los suspensos de la ITV

El examen que se nos atraganta a los gallegos: solo nos supera una comunidad en los suspensos de la ITV

Renfe permitirá viajar con perros de hasta 40 kilos en sus trenes de Galicia desde el 21 de julio: en ventanilla, con correa corta y bozal

Medio millar de granjas lácteas cerraron en España el último año, más de la mitad en Galicia: la COAG alerta del riesgo de un futuro «sin ganaderos y en manos de fondos buitre»

Medio millar de granjas lácteas cerraron en España el último año, más de la mitad en Galicia: la COAG alerta del riesgo de un futuro «sin ganaderos y en manos de fondos buitre»

Sanidade hace un llamamiento a donar sangre: las reservas están bajas en los grupos A+, 0+ y 0-

Sanidade hace un llamamiento a donar sangre: las reservas están bajas en los grupos A+, 0+ y 0-

Hallan restos humanos en una zona de monte de Carballedo (Lugo) cerca de la vivienda de un hombre desaparecido en 2022

Hallan restos humanos en una zona de monte de Carballedo (Lugo) cerca de la vivienda de un hombre desaparecido en 2022

El Consello da Cultura llama a «virar» el uso del gallego en las aulas y la Xunta pide «sosegar el debate»

El Consello da Cultura llama a «virar» el uso del gallego en las aulas y la Xunta pide «sosegar el debate»

El pueblo medieval de Galicia que se convierte en la capital del arte: 25 espectáculos desde el viernes para reír, emocionarse y vibrar

El pueblo medieval de Galicia que se convierte en la capital del arte: 25 espectáculos desde el viernes para reír, emocionarse y vibrar
Tracking Pixel Contents