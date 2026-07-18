Neumáticos al límite y marcas blancas, los indicadores de la crisis en los talleres de Galicia

El parque móvil gallego es de los más envejecidos de España. La revisiones y reparaciones de los talleres así lo constatan. Con la economía doméstica ajustada hasta el último céntimo, la estrategia de muchas familias es clara: si el coche arranca y no ha dado grandes sustos, mejor no tocarlo. ¿Para qué cambiar si se puede aguantar "unos añitos más"?

Si hay un elemento que delata los efectos de la crisis y la inflación en el mantenimiento de los vehículos, son los neumáticos. Es la pieza que más se estira, rozando a menudo lo peligroso. Desde Talleres Vega, en el coruñés polígono de Agrela, lo confirman: “El cambio de las ruedas se deja para el final. Se vienen a cambiar cuando empieza la época de lluvias".

Pero no es solo el cuándo, sino también el qué. Incluso los propietarios de vehículos de gama alta han bajado el listón. Ante la necesidad de cambiar neumáticos, bombillas o limpiaparabrisas, se opta por marcas blancas. "Se nota que la gente quiere ahorrar; desde hace unos años se piden marcas blancas", explican desde el taller.

Revisión post-vacaciones

Pero lo más preocupante para los profesionales del motor lo protagonizan conductores que posponen la puesta a punto al momento postvacaciones. En Talleres Allegue, en Agra da Bragua, escucharon en más de una ocasión: "A la vuelta del viaje me lo miras todo". Este es un perfil que preocupa, el de conductores que deciden jugársela y dejar la revisión para después de las vacaciones, confiando en que el coche aguantará el tirón del viaje.

Perfiles

Conviven dos perfiles de conductores en los talleres. Por un lado el previsor, que acude al taller justo antes de la cita, intentando evitar un suspenso en la inspección. Y el ahorrador, que prefiere pasar primero por la ITV, ver qué fallos detectan los inspectores y solo entonces acudir al taller para arreglar lo estrictamente necesario.

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Curiosamente, gran parte de las visitas al taller por fallos en la ITV podrían evitarse "con un simple vistazo" antes de salir de casa: bombillas antiniebla fundidas o escobillas limpiaparabrisas que apenas barren el cristal. "Son boberías que se ven a simple vista sin necesidad de esperar a que un inspector nos dé el aviso", sentencian desde Talleres Allegue.