Galicia, en rojo por el mal estado de sus vehículos: uno de cada cuatro suspende la ITV

En carretera, la edad y el mantenimiento del vehículo sí importan. Con uno de los parques automovilísticos más envejecidos de España (casi 17 años de antigüedad en Galicia, solo superada por Castilla y León) y una dispersión geográfica que hace obligado el uso diario del coche, ya sea para ir a comprar el pan, recoger unas medicinas en la farmacia o acudir a una cita médica, Galicia se convierte en una de las comunidades que más necesitan acudir al taller para la puesta a punto del coche.

La ITV es el principal termómetro que puede dar cuenta del estado de los neumáticos, los frenos, las luces, los retrovisores o los parabrisas, entre otros elementos de seguridad. Los resultados del estudio «Antiguos y mal mantenidos. Mantenimiento de los coches en España: problemática, accidentalidad y riesgos (2015-2024)», de la Fundación Línea Directa, colocan a Galicia en rojo en el mapa de las revisiones anuales: casi uno de cada cuatro vehículos en la comunidad gallega suspende la ITV a la primera (en concreto, el 23,4%), cinco puntos por encima de la media nacional (18%), y tres de cada diez conductores que deberían pasar la inspección no lo hacen. Pero a los «fugitivos de la ITV» parece que nos les surten efecto las multas por circular con la inspección caducada, ya que, según revela el estudio, aumentaron más de un 50% en la última década.

Hay conductores que apuran al máximo la vida útil de las piezas, dejando para el último minuto —o para el momento del suspenso en la ITV— las reparaciones necesarias. Expertos del sector de la automoción coinciden: la crisis económica y la inflación —en los últimos cinco años, el precio de las reparaciones repuntó más de un 20%— han cambiado el comportamiento de los usuarios. Son cada vez más los que esperan a la vuelta de la revisión para hacer «lo que les digan». Los hay incluso que se comprometen a llevar el coche al taller «cuando vuelvan de viaje» para que le echen un ojo.

Esta tendencia al alza de dejar pasar las revisiones no solo afecta a la vida útil del automóvil, según advierten desde la Fundación Línea Directa, sino también a la seguridad vial. Cuando un vehículo no está en condiciones óptimas, alertan, el riesgo de sufrir un accidente mortal se multiplica por cinco. El aviso llega en pleno verano, estación en la que los viajes por carretera se disparan tanto en trayectos de largo recoorido como cortos (a la playa, la aldea o zonas de ocio).

En el mapa de las revisiones, casi el 18% de los vehículos suspenden la inspección a la primera, con una media de dos defectos graves incompatibles con la conducción. Por comunidades, Asturias (32,4%) es la que presenta una mayor proporción, seguida de Galicia (23,4%), ambas muy por encima de la media nacional. En el extremo opuesto se encuentran la Comunidad Valenciana (10,5%) y el País Vasco (13,7%).

Dispersión geográfica, red secundaria y clima

La dispersión geográfica es un elemento diferenciador de Galicia. Con casi la mitad de los núcleos de población de toda España, el coche se hace indispensable para el día a día. Pero esa dependencia del vehículo tiene un precio: el kilometraje acumulado en carreteras secundarias, por lo general castigadas por la orografía y el clima, somete a los vehículos a un esfuerzo mayor que el soportado en un entorno urbano estándar. A esto se suma el factor meteorológico.

La humedad y el salitre de la costa aceleran la corrosión y la degradación de elementos críticos. Faros que se vuelven opacos por el sol y la lluvia, sistemas de suspensión castigados por los baches y frenos sometidos a un uso intensivo en rutas de montaña son los protagonistas diarios en las estaciones de inspección. Los defectos —leves y graves— más habituales detectados en las revisiones afectan al alumbrado (37%), al motor y la transmisión (19%), a los frenos (12%), a los ejes y las ruedas (9%) y a la dirección (4%).

«Fugitivos de la ITV»

Pero el informe de la Fundación Línea Directa no solo alerta sobre los suspensos por un mal mantenimiento, sino también sobre el peligro invisible: el absentismo. Los llamados «fugitivos de la ITV» son aquellos que, pese a estar obligados a pasar la revisión, deciden no presentarse. Se estima que 9,6 millones de conductores en España (34%) reconocen que no revisan su vehículo todos los años. De ellos, 650.000 admiten no hacerlo ni siquiera cada tres años, y el coste económico (52%) es la principal razón para posponer estas revisiones.

Por comunidades, Navarra (47 %) es la que presenta la mayor proporción de conductores que no hacen la inspección anual, seguida de Baleares (44 %). En Galicia, el porcentaje de los que rehúyen la revisión anual se sitúa en el 29,8 %. En el extremo opuesto están Extremadura y Murcia, con un 23 %, según el informe de la Fundación Línea Directa.

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Desde la Fundación Línea Directa advierten de la importancia de mantener los vehículos en buen estado, especialmente antes de los desplazamientos previstos en los meses de verano, una época en la que aumenta el tráfico. Mar Garre, directora general de la Fundación Línea Directa, reitera que, en un contexto en el que la renovación del parque se ha ralentizado y España cuenta con uno de los parques automovilísticos más antiguos de los países de su entorno, es importante invertir en un mantenimiento adecuado del vehículo: «Ser responsable implica no solo cumplir las normas al volante, sino también asegurarnos de que nuestro coche reúne todas las garantías de seguridad, sobre todo de cara a los desplazamientos de verano».