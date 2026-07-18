La gala TrezeLuzes repartirá 300.000 euros entre ocho entidades sociales de Galicia
La octava edición se celebrará el 17 de septiembre en la Finca Montesqueiro, en Oleiros, con el apoyo de compañías como Amazon, Congalsa y Nortempo
RAC
La gala solidaria TrezeLuzes celebrará el próximo 17 de septiembre en la Finca Montesqueiro, en Oleiros, una nueva edición. La organización prevé destinar 300.000 euros a ocho proyectos sociales desarrollados en Galicia.
Las entidades beneficiarias de esta octava edición serán la Fundación Meniños, Fundación Denis Suárez, Fundación ENKI, Aspanaes, Asociación Española Contra el Cáncer de A Coruña, ASANOG, Proxecto Home Galicia e IGAXES. Los fondos recaudados se repartirán íntegramente entre sus iniciativas.
Los proyectos seleccionados trabajan en ámbitos como la protección de la infancia y la adolescencia, la salud mental, la discapacidad, la inclusión, el acompañamiento familiar, la educación y la inserción sociolaboral.
«TrezeLuzes nació con la vocación de sumar voluntades y convertir una noche muy especial en oportunidades para quienes más lo necesitan», explica Lorena Otero, directora de la Fundación TrezeLuzes.
La responsable de la entidad señala que esta edición busca mantener el apoyo a «causas diversas y complementarias» y colaborar con organizaciones gallegas que desarrollan proyectos sociales de elevado impacto.
La gala cuenta con el respaldo de Disashop y de empresas como Grupo Nortempo, Viña Nora, Asteriscos Patrimonial, Amazon, Congalsa, Hatta Energy y Ackstorm, que participan como padrinos de la iniciativa.
Las entradas para asistir al evento ya se encuentran disponibles en la página web de TrezeLuzes.
Desde su creación en 2018, la iniciativa ha destinado más de un millón de euros a proyectos sociales. Aunque sus primeras ediciones estuvieron centradas principalmente en la infancia y la adolescencia en situación de vulnerabilidad, la gala ha ampliado progresivamente su alcance hacia áreas como la salud mental, la inclusión, el apoyo familiar, la educación y el acceso al empleo.
- Tráfico blindará las carreteras gallegas con controles de alcohol y drogas: dónde se harán y a qué horas
- El mapa de los 928 positivos en Galicia en solo una semana: la DGT destapa las provincias con más riesgo al volante
- Jacobo (36 años, vecino de Vigo) condujo sin carné desde los 15 años y pasó ocho en la cárcel: «Yo tuve suerte, otros no llegan a contarlo»
- Declarado un incendio forestal en el parque natural Fragas do Eume
- El tiempo en A Coruña: miércoles de nubes y claros con temperaturas sin cambios
- La Asociación Érguete en Galicia transforma condenas en segundas oportunidades a través de la educación vial
- Conductores en la A-6 de Galicia a Madrid: atención a los desvíos y cortes por obras hasta octubre
- Desarticulada una organización criminal, con sede en A Coruña, Lituania y Rumanía, que cometía robos en comercios de aeropuertos