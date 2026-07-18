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La gala TrezeLuzes repartirá 300.000 euros entre ocho entidades sociales de Galicia

La octava edición se celebrará el 17 de septiembre en la Finca Montesqueiro, en Oleiros, con el apoyo de compañías como Amazon, Congalsa y Nortempo

Gala de Trezeluzes de una edición pasada.

Gala de Trezeluzes de una edición pasada. / LCO

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RAC

A Coruña

La gala solidaria TrezeLuzes celebrará el próximo 17 de septiembre en la Finca Montesqueiro, en Oleiros, una nueva edición. La organización prevé destinar 300.000 euros a ocho proyectos sociales desarrollados en Galicia.

Las entidades beneficiarias de esta octava edición serán la Fundación Meniños, Fundación Denis Suárez, Fundación ENKI, Aspanaes, Asociación Española Contra el Cáncer de A Coruña, ASANOG, Proxecto Home Galicia e IGAXES. Los fondos recaudados se repartirán íntegramente entre sus iniciativas.

Los proyectos seleccionados trabajan en ámbitos como la protección de la infancia y la adolescencia, la salud mental, la discapacidad, la inclusión, el acompañamiento familiar, la educación y la inserción sociolaboral.

«TrezeLuzes nació con la vocación de sumar voluntades y convertir una noche muy especial en oportunidades para quienes más lo necesitan», explica Lorena Otero, directora de la Fundación TrezeLuzes.

La responsable de la entidad señala que esta edición busca mantener el apoyo a «causas diversas y complementarias» y colaborar con organizaciones gallegas que desarrollan proyectos sociales de elevado impacto.

La gala cuenta con el respaldo de Disashop y de empresas como Grupo Nortempo, Viña Nora, Asteriscos Patrimonial, Amazon, Congalsa, Hatta Energy y Ackstorm, que participan como padrinos de la iniciativa.

Las entradas para asistir al evento ya se encuentran disponibles en la página web de TrezeLuzes.

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Desde su creación en 2018, la iniciativa ha destinado más de un millón de euros a proyectos sociales. Aunque sus primeras ediciones estuvieron centradas principalmente en la infancia y la adolescencia en situación de vulnerabilidad, la gala ha ampliado progresivamente su alcance hacia áreas como la salud mental, la inclusión, el apoyo familiar, la educación y el acceso al empleo.

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