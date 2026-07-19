Fallece un hombre en Trabada (Lugo) al salirse de la vía con su coche y precipitarse por un desnivel
Cayó por cinco metros de altura
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E. P.
Un hombre de 64 años ha fallecido en un accidente de tráfico en el municipio lucense de Trabada al salirse de la vía y precipitarse con su coche por un desnivel, que, según la Guardia Civil, era de unos cinco metros.
El siniestro ocurrió a las 10.09 horas de este domingo a la altura del kilómetro 1,400 de la carretera LU-P-6104, que conecta Trabada con la localidad asturiana de San Tirso de Abres.
El fallecido era el conductor del vehículo y el único ocupante del mismo. La salida de la vía sucedió por el margen derecho de la carretera y terminó con el despeñamiento del turismo por un terraplén.
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