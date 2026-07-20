El BNG crítica que la Xunta «no tenga ninguna alternativa» en financiación más allá del «victimismo»

El BNG critica que la Xunta de Galicia «no tenga ninguna alternativa» para mejorar la financiación autonómica más allá del «victimismo» y de hacer «seguimiento» a la estrategia que dicta el PP de Madrid.

Así lo trasladó este lunes la diputada del BNG Montse Prado, quien sostiene que el PP no tiene alternativas para Galicia pese a que «lo primero» que debe hacer un gobierno es dotar a la comunidad de «recursos para poder hacer un presupuesto que atienda sus necesidades».

En este sentido, la diputada del Bloque criticó que, lejos de presentar ninguna alternativa, «el único objetivo del PPdeG es estar al mandato del PP de Madrid, de su estrategia estatal».

Dicho esto, sostuvo que al BNG «tampoco le gusta» la propuesta que hace el Gobierno español, pero subrayó que lo que hace su formación es presentar alternativas en el Parlamento, en las Cortes Generales y ante la sociedad.

La dirigente nacionalista, que recordó que su formación defiende para Galicia un modelo de concierto económico y sentarse a negociar para «poner encima de la mesa las necesidades de Galicia», censuró que el PP opte por el «victimismo» sin hacer «absolutamente nada» más allá de «echar la culpa» al Gobierno.

«El Gobierno español tiene mucha responsabilidad, pero nosotros tenemos un Gobierno gallego en el que el PP desiste de tener más competencias, desiste de tener más herramientas para actuar, lo único que quiere es tener a quien echarle la culpa», sentenció e instó al titular de la Xunta, Alfonso Rueda a ejercer de presidente y dejar de ser un «mero recadero» del PP de Madrid.

Traspaso de la AP-9

Además, al ser cuestionada por las palabras en las que el ministro de Hacienda, Arcadi España, se refirió al traspaso de la autopista AP-9 y aseguró que se puede «pretender» que se pague «todo» de la «casa de los españoles», Montse Prado señaló que la posición del BNG es «clarísima» y que el acuerdo dice «que será la caja del Estado la que asuma los costes derivados de la transferencia».

Dicho esto, argumentó que el PP quiere «una vez más negar una realidad, que es que hay un acuerdo asignado para transferir una demanda histórica, que el BNG fue el primero en poner en la mesa».

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«Ahora el PP se niega a aceptar esa transferencia porque considera que es más importante seguir poniéndose al servicio de ese discurso de que toda responsabilidad es del Gobierno central», censuró.